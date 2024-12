Le ultime sulla Supercoppa, Inzaghi ha scelto la sua Inter per l'Atalanta: ecco gli 11(Photo by Gianluca Zuddas/Lapresse)-interdipendenza.net

Manca sempre meno e poi l’Inter dovrà affrontare l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi ha già in mente la formazione con cui sfidare la Dea, ecco a chi si affiderà.

Inter-Atalanta di Supercoppa: pochi dubbi per Inzaghi

Archiviata anche l’ultima giornata di campionato, l’Inter pensa alla Supercoppa Italiana con un solo obiettivo: arrivare fino in fondo e alzare al cielo il titolo. Non sarà semplice, dato che in semifinale dovrà affrontare l’Atalanta, ma i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per farcela e cercheranno di dimostrarlo in campo.

Simone Inzaghi non ha grossi dubbi di formazione, in difesa le scelte sono quasi obbligate dato che Acerbi e Pavard non partiranno per la spedizione. Di conseguenza, spazio a Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. In mezzo al campo, largo ai titolarissimi e dunque Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan.

Sulle corsie Darmian insidia Dumfries, ma a spuntarla dovrebbe essere l’olandese, mentre Dimarco è ovviamente confermato. In avanti, Lautaro e Thuram scaldano i motori, trafiggere Carnesecchi sarà tutt’altro che semplice.

Gasperini spera di recuperare Ruggeri, le ultime

Se l’Inter deve rinunciare a Pavard e Acerbi, anche Gasperini deve fare i conti con la situazione infortunati. Retegui non parteciperà alla Supercoppa, il suo rientro è fissato per l’11 gennaio quando l’Atalanta sfiderà in trasferta l’Udinese. In attacco mancherà anche Gianluca Scamacca, l’attaccante corre verso il recupero ma i tempi non sono ancora maturi.

Molte più speranze invece per Ruggeri, l’unico giocatore che può pensare di recuperare in tempo e partire per Riad con i compagni. I bergamaschi sono comunque in formissima e non si lasceranno certo scoraggiare, l’obiettivo è troppo grosso e vincere significherebbe affrontare in finale una tra Juventus e Milan, due squadre sicuramente meno in salute rispetto alle nerazzurre.