Inter, sfida all’Atalanta in Supercoppa: la probabile formazione

Dopo aver chiuso nel migliore dei modi il 2024 con la vittoria in campionato contro il Cagliari, l’anno nuovo dell’Inter si apre con l’avventura nella Final Four della Supercoppa Italiana in programma a Riyad in Arabia Saudita, e dove giovedì 2 gennaio la squadra di Inzaghi affronterà l’Atalanta nella prima semifinale.

Partita ufficialmente oggi la missione Supercoppa Italiana per l’Inter. Oggi pomeriggio i nerazzurri sono partiti per l’Arabia Saudita e sono atterrati in serata attorno alle 20:00 a Riyad per iniziare ufficilalmente la preparazione verso la sfida contro l’Atalanta e valida per la prima semifinale della competizione.

Inter, big match con l’Atalanta in Supercoppa Italiana: nerazzurri sbarcati a Riyad. Inzaghi pensa alla formazione tipo

Un obiettivo importante per i nerazzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo e cercano un record: mai nessuno nella storia della competizione l’ha vinta per quattro volte di seguito. Obiettivo chiaro ma missione non facile, perché sulla strada verso la Finalissima del 6 gennaio (contro una tra Milan e Juventus) c’è l’Atalanta attuale capolista della Serie A e che sta disputando una stagione strepitosa.

Un vero e proprio big match quello che andrà in scena giovedì sera e una sorta di antipasto del duello Scudetto che potrebbe verificarsi in campionato nella seconda parte della stagione. L’Inter ci tiene e punta al trofeo, nonostante alcune assenze importanti e con i nerazzurri che per la spedizione araba non avranno a disposizione Francesco Acerbi e Benjamin Pavard e con i due difensori che sono rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi infortuni.

La probabile formazione

Una competizione corta e con solo due partite potenziali e dove Inzaghi dovrà gestire e far ruotare quasi tutto l’organico a disposizione, che a parte i già citati assente è completo e con i nerazzurri che hanno recuperato Matteo Darmian. Per la partita contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter sembra orientato ad andare a confermare la formazione tipo delle ultime settimane e senza grandi sorprese sull’11 iniziale.

3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni e con in mediana Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. In attacco la coppia da 20 gol stagionali e composta da Thuram e Lautaro Martinez.