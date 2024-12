Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in TV

La formazione di Simone Inzaghi aprirà il suo 2025 con la supersfida in programma giovedì 2 gennaio contro l’Atalanta e valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana in programma a Riyad in Arabia Saudita. Uno scontro che sarà anche un assaggio del possibile duello in campionato nei prossimi mesi. Le probabili formazioni di Inter-Atalanta e dove vederla in TV.

Ieri sera l’Inter è sbarcata a Riyad per iniziare la missione Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi ha infatti cominciato la preparazione verso la partita di giovedì sera contro l’Atalanta e che mette in palio la Finalissima della Supercoppa Italiana, nel formato della Final Four e che vede compe partecipanti anche Milan e Juventus.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla: Inzaghi con pochissimi dubbi e coi titolari. Gasp senza Retegui ma con tutte le stelle

Una partita importante e che mette in palio la possibilità di giocarsi il primo trofeo stagionale, con l’Inter che cerca la quarta affermazione consecutiva nella competizione dopo le vittorie nelle edizioni 2022, 2023 e 2024. Un match che potrebbe avere anche un valore psicologico in vista del campionato, con l’Atalanta attualmente prima in classifica a 41 punti, e a +1 sull’Inter terza (ma con una partita da recuperare). Il primo incrocio stagionale fu il 4-0 di agosto alla terza di campionato: era un’altra Dea ancora in costruzione e ora la squadra di Gasperini è una formazione forte a livello individuale, di carattere e con una chiara identità di gioco.

Le probabili formazioni

Rosa quasi al completo per l’Inter, con i nerazzurri che devono rinunciare agli infortunati Acerbi e Pavard, rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi infotuni e che dovrebbero rientrare per la sfida di campionato contro il Venezia del prossimo 12 gennaio. Per il resto Inzaghi sembra orientato a confermare lo stesso undici visto nelle ultime vittoriose uscite di campionato contro Parma, Lazio, Como e Cagliari. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries (l’olandese resta favorito sul recuperato Darmian) sugli esterni e con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mediana. In attacco ci saranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Poche assenze ma importanti per l’Atalanta, con Gasperini che oltre al lungodegente Scamacca deve fare a meno dell’infortunato Mateo Retegui, con l’attaccante italo-argentino che ha rimediato una lesione muscolare nel match dello scorso 22 dicembre contro l’Empoli in campionato. Verso il recupero invece Matteo Ruggeri, che era rimasto out nell’ultima sfida con la Lazio. Dea che dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, in difesa Koussounou, Hien e Kolasinac. In mediana Ederson e de Roon e con Zappacosta e Bellanova sulle fasce. In attacco ballottaggio tra Pasalic e Samardzic per dare supporto agli inamovibili Lookman e De Ketelaere.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Koussonou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, Pasalic, Lookman, De Ketelaere.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Atalanta è in programma giovedì 2 gennaio 2025 alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.