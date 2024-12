Inter, se vinci con l’Atalanta puoi puntare alla Supercoppa: l’analisi

Manca sempre meno e poi l’Inter inizierà il suo breve percorso in Supercoppa Italiana, la prima sfida sarà con l’Atalanta di Gasperini e promette emozioni.

Inter, testa all’Atalanta: con una vittoria la Supercoppa si avvicina

Momento cruciale per la stagione dell’Inter che il 2 gennaio, alle ore 20:00, sfiderà l’Atalanta di Gasperini in semifinale di Supercoppa Italiana. Con una vittoria si arriva all’ultimo atto del torneo, con una sconfitta si torna in Italia.

Osservando l’andamento stagionale delle quattro squadre impegnate, quindi Inter, Atalanta, Juventus e Milan, quella tra i nerazzurri e i bergamaschi profuma quasi di finale anticipata. Un inizio di annata calcistica molto positivo per gli uomini di Simone Inzaghi, in corsa su tutti i fronti e con grandi obiettivi.

Non sono da meno però i giocatori di Gasperini, che al momento guidano la classifica di Serie A, a pari merito con il Napoli, e che stanno stupendo per intensità e continuità nelle prestazioni. Due squadre in grande salute che ora si affrontano per sancire chi andrà a giocarsi la coppa contro una tra Juventus e Milan, che godono di una salute molto diversa.

Juventus e Milan, due squadre più in difficoltà

Da un lato l’Inter e l’Atalanta, che giunti a questo punto della stagione partono con i favori del pronostico per la vittoria finale, dall’altra la Juventus e il Milan. I bianconeri stanno davvero facendo fatica a vincere, le sole 7 vittorie conquistate in campionato ne sono una conferma. Al momento occupano la sesta posizione, un ruolino di marcia insoddisfacente considerando le premesse dell’inizio.

Il Milan se la passa ancora peggio, ottavo in classifica e fresco di cambio di guida tecnica. Fonseca è stato esonerato e al suo posto è arrivato Conceicao, i rossoneri sono ora chiamati a un cambio di marcia, ma potrà arrivare già in Supercoppa?