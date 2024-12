Inter, finalmente Lautaro: ora nel mirino il gol in Supercoppa (Photo by Gianluca Zuddas/Lapresse)-interdipendenza.net

Dopo settimane di digiuno, Lautaro Martinez ha trovato il gol e si è finalmente sbloccato. Nel mirino ora c’è la Supercoppa Italiana, competizione con cui ha un grande feeling, sarà lui l’uomo in più dell’Inter. Ecco che cosa ci si aspetta dal Toro nelle prossime uscite.

Inter, Lautaro a caccia del gol in Supercoppa

È stato un periodo piuttosto complicato quello di Lautaro Martinez, contrassegnato da un digiuno inaspettato e soprattutto inconsueto che lo ha portato sotto la luce dei riflettori. Ci si è chiesto che cosa gli stesse accadendo, qualcuno lo difendeva mentre qualcun altro lo attaccava, ma lui non si è mai scomposto.

Certo, il gol gli mancava parecchio, la sua assenza aveva iniziato a pesare e non poco sulle spalle del Toro che aveva urgenza di sbloccarsi prima che diventasse un problema serio e reale. In suo soccorso è arrivata la 18^ giornata di Serie A, occasione in cui al minuto numero 71 ha bucato la porta del Cagliari togliendosi di dosso pensieri e pressioni.

Non poteva capitare in un momento migliore, proprio prima che l’Inter affronti l’Atalanta in Supercoppa Italiana e prima della partenza per l’Arabia Saudita. Ora l’argentino è sicuramente più leggero e i compagni lo sono con lui, nella speranza che il Toro abbia ritrovato la sua vena realizzativa.

Con l’Atalanta per segnare a una big

Lautaro ora non vuole fermarsi di nuovo e la prima occasione utile per dare continuità ai suoi gol ce l’avrà in semifinale di Supercoppa con l’Atalanta. Una partita molto difficile in cui tutti dovranno cercare d’incidere in modo positivo, perché i bergamaschi sono in splendida forma.

In queste occasioni i campioni devono emergere con tutta la loro qualità, è questo quello che ci si aspetta da lui, che riesca a trascinare la squadra verso gli obiettivi. Staremo a vedere se riuscirà a rispettare le aspettative.