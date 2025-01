Inter-Atalanta, la conferenza di Inzaghi: “Servirà una grande partita”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta e valido per la prima semifinale delle Final Four della Supecoppa Italiana 2025. Assieme al tecnico nerazzurro anche il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan.

Nuovo anno e nuovi impegni per l’Inter, che già domani sera sarà impegnata nella prima partita del 2025 e non sarà una partita banale. Super sfida all’Atalanta capolista in campionato nel match che mette in palio la Finalissima della Supercoppa Italiana in programma a Riyad in Arabia Saudita. I nerazzurri sono sbarcati da pochi giorni nella Capitale del paese e domani cercheranno il pass per la finale contro una tra Milan e Juventus, le altre due partecipanti alle Final Four. Di seguito le dichiarazioni del Mister nerazzurro.

Inter-Atalanta, le parole di Inzaghi alla vigilia della Supercoppa Italiana: “Obiettivi del 2025 è vincere il più possibile. Loro in grande forma e di alto livello, servirà una grande Inter”

Prima dell’intervento di Simone Inzaghi ha aperto la conferenza stampa Mkhitaryan, con la mezzala dell’Inter che ha risposto alle domande dei giornalisti.

“Sappiamo che il match di domani è molto importante. Sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene, ma noi proveremo a fare la nostra partita e fare quello che sappiamo fare e dobbiamo fare per vincere, perché è molto importante per noi vincere questo trofeo. Cercheremo di fare del nostro meglio per vincere domani“.

“Il match di campionato è stato quattro mesi fa. Da quel momento non solo noi ma anche l’Atalanta è cambiata molto e da quel momento hanno vinto 11 partite di fila. Anche noi non eravamo al nostro meglio e al massimo della forma, ma credo che ora stiamo mostrando il livello del nostro gioco e il livello fatto vedere nella scorsa stagione. Ovviamente ci aspettiamo in match difficile perché sappiamo come è giocare contro l’Atalanta e quanto sia complicato affrontarli. Speriamo di essere al nostro livello e di giocare come sappiamo e di provare a vincere“.

“Frattesi è un grande giocatore e un grande compagno di squadra oltre che un’ottima persona. Quello che posso suggerirgli è di continuare a lavorare duro perché ha le qualità e il livello per giocare in un club come l’Inter. Vediamo il suo impegno in allenamento e in partita e quello che posso dirgli è di non mollare perché è sulla strada giusta e avrà il suo momento per giocare. Posso solo dire buone cose su di lui, meriterebbe di giocare di più e sono sicuro che aiuterà l’Inter in futuro“.

“Qui a Riyad ci sentiamo a casa. Questa è la terza volta che giochiamo la Supercoppa in Arabia e abbiamo vinto nelle scorse due volte. Sicuramente l’obiettivo è farlo ancora, ma dobbiamo pensare al match di domani che sarà molto difficile. Conosciamo esattamente la forza dell’Atalanta e spero che i tifosi e i locali ci aiuteranno a vincere“.

“All’inizio della stagione non ero al mio massimo. Ma passo dopo passo sono migliorato e mi sono sentito meglio e sono tornato al mio livello. Sicuramente la concorrenza di Frattesi e Zielinski mi ha spinto a fare meglio. Li ringrazio perché in allenamento e in partita devo dare il mio massimo per mostrare le mie qualità e tenere il posto da titolare. Mi spiace che loro giochino meno di me, ma avranno le loro occasioni. Siamo qui tutti per gli stessi obiettivi e per combattere assieme e supportarci assieme per la squadra e per aiutarla a vincere“.

“Non seguo molto la Saudi League, ma molti compagni, ex compagni di squadra ed amici giocano qui ora ed è molto interessante vederli. L’ultima partita che ho visto è stata Al-Nassr contro l’Al-Hilal ed è stata una bella partita sotto molto punti di vista. Al momento ho un contratto con l’Inter e penso solo a fare bene qui, poi vedremo in futuro se ci sarà l’occasione“.

Le dichiarazioni di Inzaghi

“Chiaramente gli obiettivi del 2025 sono gli stessi che abbiamo da 3 anni e mezzo e da quando sono arrivato qui all’Inter. Rappresentiamo una grande società e bisogna puntare sempre al massimo. Dobbiamo cercare di vincere più partite e pùi trofei possibili. A partire dalla Supercoppa italiana che rappresenta molto. Sarà un trofeo difficile da conquistare, ma cercheremo di fare il massimo già da domani sera“.

“Domani si affrontano due squadre che stanno avendo un bellissimo percorso. In campionato e in Champions. L’Atalanta ha vinto l’Europa League, ma ora non sono più una sorpresa. Sono tanti anni che sono ad altissimo livello e per noi sarà una partita difficile e domani sera ci vorrà una grande Inter di fronte ad un avversario che sta molto bene“.

“In questo momento siamo in un ottimo periodo, ma sappiamo che le insidie ci sono sempre. In questo momento abbiamo qualche problema numerico in difesa e non abbiamo convocato Pavard e Acerbi che speriamo di recuperare. Gli altri stanno bene e si sono allenati bene e domani cercheremo di mettere in campo una formazione competitiva“.

“Per noi la Supercoppa Italiana è un obiettivo molto importante. Siamo i detentori del titolo da tre anni e domani vorremo fare una grande gara per poter arrivare in finale. Ma sappiamo che ci sono tre squadre che hanno il nostro stesso obiettivo. Avremo delle difficoltà già a partire da domani perché l’Atalanta è un’ottima squadra e sono i capolisti del campionato“.

“Per quanto riguarda i precedenti non portano punti e non vanno in campo. Sappiamo che in questa stagione ci siamo incontrati ad agosto e l’Atalanta aveva tante defezioni in quella partita, poi da lì hanno fatto tre mesi e mezzo ottimi. Ci conosciamo perché ci abbiamo giocato tante volte contro. Sono un’ottima squadra fisica ma con tanta qualità in tutte le zone del campo. Domani servirà una grande Inter per cercare di andare in finale“.