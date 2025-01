Tra poche ore l’Inter affronterà l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana, i due tecnici hanno ormai in mente le formazioni: ecco le ultime notizie e chi scenderà in campo.

Supercoppa, Inter-Atalanta: le formazioni e l’11 dei meneghini

Manca sempre meno e poi la Supercoppa Italiana avrà inizio. Questa sera si sfideranno Inter e Atalanta nella prima delle due semifinali, chi vince approda all’ultimo atto della competizione. Simone Inzaghi ha ben chiaro su chi fare affidamento e non dovrebbero esserci particolari sorprese.

In porta ci sarà Sommer, lo svizzero sarà difeso da Bisseck, De Vrij e Bastoni, anche perché Acerbi e Pavard sono ancora out per infortunio. Sulla destra, Darmian ha recuperato, ma Dumfries si candida per una maglia da titolare. Sull’altra corsia ci sarà Dimarco, mentre in mezzo al campo spazio ai soliti noti: Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. In avanti, Lautaro Martinez andrà a caccia del gol con il contributo di Marcus Thuram.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

La probabile formazione dell’Atalanta

Qualche dubbio in più per Gasperini che deve rinunciare a Retegui e che in avanti deve inventarsi qualcosa. Assente Cuadrado, anche se probabilmente sarebbe partito dalla panchina e non dall’inizio. In porta ci sarà Carnesecchi e la difesa è già decisa: Kossounou, Hien e Kolasinac. Sulla destra fiducia in Bellanova, mentre a sinistra dovrebbe partire Zappacosta.

In mezzo al campo spazio alla solidità di Ederson e De Roon, chiamati a impostare e a interdire, mentre in avanti Zaniolo potrebbe avere una chance dall’inizio. De Ketelaere e Lookman completeranno il reparto e cercheranno di bucare Sommer.

Probabile formazione Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. Allenatore: Gasperini.