Inter-Atalanta, le probabili formazioni delle due squadre

Questa sera alle 20:00 all’ Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita Inter e Atalanta si affrontano nel match valevole per la prima semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025. Gli ultimi aggiornamenti verso la sfida che vale un posto in finale.

Prima gara dell’anno per l’Inter ed è subito una partita ad eliminazione diretta e che può valere l’accesso ad una finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i nerazzurri di Gian Piero Gasperini in una sorta di trailer di quello che potrebbe essere il duello Scudetto dei prossimi mesi in campionato, e con la Dea attuale capolista della Serie A a 41 punti, a +1 sull’Inter ma con una gata in più. Inter che vuole difendere il titolo e provare a vincere la Supercoppa Italiana per la quarta volta di fila, cosa mai riuscita a nessun club.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni della semifinale della Supercoppa Italiana: solo conferme per Inzaghi, Gasp col dubbio Zaniolo in attacco assieme ai titolarissimi

Un appuntamento importante e che potrebbe essere il primo passo verso la conquista del primo trofeo stagionale, con la Finalissima in programma il 6 gennaio contro la vincente dell’altra semifinale Juventus-Milan, che scenderanno in campo domani sera. L’Inter ci vuole provare in una partita molto complicata e contro una delle squadre più in forma del campionato e che sta tenendo ritmi altissimi nei risultati, venendo da 11 vittorie e 1 pareggio nelle ultime dodici sfide di Serie A.

Buon momento anche per l’Inter, con i nerazzurri di Inzaghi che continuano ancora da ormai oltre un mese ad avere problemi numerici in difesa. Non sono infatti partiti per Riyad e per le Final Four della Supercoppa Italiana Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, ancora infortunati e che dovrebbero recuperare prima della metà di gennaio e per la partita di campionato contro il Venezia.

Le probabili

Pochissimi se non zero dubbi per Inzaghi, che dovrebbe schierare i suoi col solito 3-5-2 e con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries agiranno come quinti di fascia, mentre in mediana il trio di inamovibili composto da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Qualche assenza anche per l’Atalanta che oltre al lungodegente Gianluca Scamacca non avrà a disposizione nemmeno Mateo Retegui, fermo per un problema muscolare occorso nella sfida di campionato contro l’Empoli dello scorso 23 dicembre. Out anche Juan Cuadrado, mentre è stato recuperato Matteo Ruggeri. Gasperini con un solo grande dubbio di formazione: 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, in difesa Kolasinac, Hien e Koussonou. A centrocampo Zappacosta, Ederson, de roon e Bellanova. In attacco Pasalic resta favorito sull’opzione Zaniolo, a supporto della coppia De Ketelaere e Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Kolasinac, Hien, Koussonou, Zappacosta, Ederson, de Roon, Bellanova, Pasalic, De Ketelaere, Lookman.