Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match in programma alle ore 20:00 allo stadio Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita e valevole per la prima semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

Un duello dal sapore di Scudetto in terra araba e con in palio la finale della Supercoppa Italiana. L’Inter apre il suo 2025 con il big match contro l’Atalanta capolista di Serie A, provando a centrare l’ultimo atto della competizione che l’ha vista trionfare nelle ultime tre edizioni. Esordio assoluto per la Dea nella Supercoppa Italiana, e con la vincente che andrà ad affrontare la vincente di Juventus-Milan, l’altra semifinale in programma domani sera.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali del match: Inzaghi coi titolarissimi, in attacco c’è la Thu-La. Gasp fa turnover: Scalvini a centrocampo al posto di Ederson out Bellanova. Fuori anche Lookman e De Ketelaere

Scelte della vigilia confermate per Simone Inzaghi, che deve rinunciare agli infortunati Pavard ed Acerbi in difesa. Nerazzurri col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Bisseck e de Vrij. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni, e con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

Atalanta che risponde col 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa. Sorpesa a centrocampo con Zappacosta (al posto di Bellanova a destra) e Ruggeri sulle fasce e con Scalvini affianco a de Roon in mediana. In attacco fuori De Ketelaere e Lookman e dentro Samardzic, Zaniolo e Brescianini.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossonou, Hien, Kolasinac, Ruggeri, de Roon, Scalvini, Zappacosta, Brescianini, Samardzic, Zaniolo.