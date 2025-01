Inter, si ferma Thuram per infortunio: le condizioni dell’attaccante

Inter in campo e impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta e con i nerazzurri di Inzaghi costretti al primo cambio forzato a causa dell’infortunio occorso a Marcus Thuram alla fine del primo tempo.

Non buone notizie in casa Inter nella prima partita del nuovo anno. La formazione di Simone Inzaghi sta disputando la prima semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana contro l’Atalanta a Riyad in Arabia Saudita, e all’intervallo i nerazzurri hanno dovuti rinunciare a Marcus Thuram.

Inter, infortunio per Thuram. Sostituito all’intervallo contro l’Atalanta in Supercoppa: le sue condizioni

L’attaccante francese è partito titolare nella formazione scelta da Mister Inzaghi e disputando anche buon primo tempo. Ma al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo il centravanti non era più in campo ed è stato rilevato dal collega Mehdi Taremi. Non una scelts tecnica quella dell’Inter, ma una sostituzione a scopo precauzionale con Thuram che ha accusato un leggero affaricamento all’adduttore sinistro ed è stato tolto dal campo per evitare rischi o peggioramenti.

Nelle prossime ore il club valuterà con maggiore attenzione le condizioni di Thuram, che potrebbe essere a rischio per l’eventuale finale del 6 gennaio.