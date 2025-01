Inter-Atalanta 2-0, ci pensa Dumfries: è finale di Supercoppa!

L’Inter vince 2-0 contro l’Atalanta nella semifinale della Supercoppa Italiana 2025 e stacca il pass per la Finalissima di lunedì 6 gennaio. Partita ben giocata dalla squadra di Inzaghi, che crea tantissimo e sblocca la gara nella ripresa con la doppietta firmata da Denzel Dumfries. Tantissime le occasioni per l’Inter, che rischia solo nel finale e viene salvata da un super Sommer. Nerazzurri che ora attenderanno la vincente di Juventus-Milan.

Buona la prima del 2025 per l’Inter, che batte 2-0 l’Atalanta nella prima semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025 in programma a Riyad in Arabia Saudita e si qualifica alla finale della competizione per la quarta volta consecutiva. Decisiva la doppietta di un super Denzel Dumfries che sigilla la gara. L’Atalanta ci prova poco e può solo recriminare per una super occasione nel recupero e bloccata da una tripla parata di Sommer. Nota negativa lo stop per infortunio di Marcus Thuram.

Inter-Atalanta 2-0, Dumfries manda i nerazzurri di Inzaghi nella Finalissima di Supercoppa Italiana. Tantissime occasioni e Lautaro sprecone. Sommer miracoloso nel recupero

Almeno quattro palle gol nel primo tempo ma è super Carnesecchi. Scalvini grazia l’Inter

Subito occasione per l’Inter al primo minuto di gioco. Thuram vola sulla destra e mette al centro dell’area per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino svirgola però il pallone, che arriva nella disponibilità di Mkhitaryan. Destro quasi a botta sicura dell’armeno che viene respinta in corner dalla difesa dell’Atalanta.

Inter che prende il controllo della sfida almeno sul versante del possesso palla e della manovra affrontando un’Atalanta compatta e intensa che cerca di rompere il palleggio della squadra di Inzaghi. Al 10′ occasione enorme per Lautaro: piazzato di Calhanoglu che trova l’argentino che si coordina col mancino e va a botta sicura ma trova una parata super di Carnesecchi che vola e alza in angolo. L’occasione grande c’è l’ha anche l’Atalanta: Ruggeri crossa dalla sinistra, palla respinta da Bastoni che però diventa un assist incredibile per Scalvini che tutto solo nell’area piccola appoggia a Sommer di testa.

L’Inter crea un’altra chance da gol al 20′: verticalizzazione di Bastoni che taglia il centrocampo e trova il corridoio per Lautaro. Destro forte parato da Carnesecchi. Sulla respinta arriva poi Dimarco che però sbatte ancora su un altro intervento del portiere dell’Atalanta. Partita equilibrata a Riyad dove l’Inter ha avuto diverse occasioni ma è mancata di precisione e cinismo. Atalanta in partita e che dopo un avvio timido ha preso coraggio nel corso della gara. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Double Dumfries per il biglietto verso la finale, Lautaro si mangia il 3-0 e Triplo Sommer al 90′

Cambio a sorpresa per l’Inter all’intervallo. Fuori Marcus Thuram e dentro Mehdi Taremi. Al 49′ l’Inter la sblocca da corner. Calcio d’angolo dalla destra battuto da Calhanoglu, la palla spiove nell’area piccola con Dumfries che in girata beffa Carnesecchi per l’1-0. Al 55′ Gasperini mette in campo l’artiglieria pesante: dentro De Ketelaere, Lookman ed Ederson e fuori Zaniolo, Samardzic e Ruggeri. Ma al 60′ l’Inter colpisce e raddoppia in contropiede. Azione in velocità dei nerazzurri con Dimarco che serve Taremi: Kossonou riesce a tamponare, ma sulla palla arriva a rimorchio Dumfries che con un destro preciso trafigge Carnesecchi per il 2-0 e per la doppietta.

Gasperini cambia ancora e toglie l’ammonito Scalvini per Djimsiti e con lo spostamento di Kossonou come esterno di centrocampo e col nigeriano che esce poco dopo per Palestra. A metà ripresa cambia anche l’Inter: fuori Calhanoglu e Bastoni e dentro Asllani e Carlos Augusto, col brasiliano che va ad agire come difensore centrale. Al 70′ Lautaro si divora il match point. L’Atalanta perde palla sulla trequarti: Dimarco serve Lautaro tutto solo in area e che deve solo battere a rete ma trova l’opposizione di Carnesecchi che evita il gol.

E l’Atalanta la riapre al 72′. Azione insistita della Dea con Lookman che manovra in area e mette al centro per De Ketelaere che viene murato nell’area piccola, ma la palla resta vagante per Ederson che scaglia una botta di potenza col sinistro che si infila alle spalle di Sommer. Ma il gol è però annullato per fuorigioco di De Ketelaere all’inizio dell’azione. Ad un quarto d’ora dalla fine esce anche Dimarco ed entra Matteo Darmian, con l’italiano che va in difesa e che porta all’avanzamento da quinto di Carlos Augusto. Per gli ultimi dieci minuti dentro anche Frattesi per Barella.

L’Atalanta prova il tutto per tutto nel recupero e all’89’ ha una tripla occasione. Calcio d’angolo dell’Atalanta dalla sinistra: Djimsiti trova il colpo di testa preciso ma Sommer è reattivo. Poi doppio miracolo ravvicinato del portiere svizzero che respinge il tentativo di Lookman e anticipa poi l’ulteriore intervento nell’area piccola sempre di Djimsiti. Finisce così: la doppietta di Denzel Dumfries vale la finale della Supercoppa Italiana per l’Inter.