Inter, infortunio Thuram: la data del rientro e cosa filtra per la finale di Supercoppa

L’Inter ha vinto la semifinale di Supercoppa Italiana con l’Atalanta ma la serata è stata macchiata dall’infortunio di Thuram, uscito prima del tempo. Ecco che cosa filtra sulle sue condizioni e sulla data del rientro, ci sarà in finale?

Infortunio Thuram, rientro in finale di Supercoppa?

Marcus Thuram è uscito per infortunio durante l’intervallo di Inter-Atalanta, uno stop che ha immediatamente fatto preoccupare i tifosi e lo staff tecnico. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, si tratterebbe di un affaticamento all’adduttore sinistro, ciononostante rischia di saltare la finale di Supercoppa.

Durante la sua permanenza in campo aveva dato buoni segnali, giocando una partita di sacrificio e sembrava che sarebbe potuto diventare decisivo. Il problema fisico l’ha costretto al cambio e ora Simone Inzaghi deve decidere come gestirlo.

Il calendario è molto fitto e le partite sono tante, potrebbe recuperare ma finire lo stesso in panchina. Molto dipenderà da come reagirà nei prossimi giorni, ma c’è poco tempo per superare del tutto l’infortunio. La finale contro una tra Milan e Juventus è fissata per lunedì, di conseguenza potrebbe non farcela e rischia di saltarla.

Chi sostituirebbe Thuram in finale di Supercoppa

Lautaro Martinez ha sbagliato ancora una volta diverse occasioni e tra lui e Thuram, in questo momento, il più prolifico sembra essere il francese. Se Inzaghi sarà costretto a doverci rinunciare punterà molto probabilmente su Mehdi Taremi.

L’iraniano è entrato al suo posto e ha svolto una buona partita, fornendo un delizioso assist per Lautaro che però ha mancato l’appuntamento con il gol. Difficile che possa partire Arnautovic dal primo minuto, l’austriaco è al centro delle voci di mercato e potrebbe andarsene. Anche Correa non sembra destinato alla titolarità, il Toro farà coppia con Thuram o con Taremi.