Inter, allarme Thuram: poche speranze per la finale di Supercoppa

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno staccato il pass per la finale di Supercoppa Italiana grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Atalanta nella prima semifinale della competizione. Ora l’Inter attende quella che sarà la rivale nella Finalissima del 6 gennaio tra Juventus e Milan, in una partita dove potrebbe mancare l’apporto di Marcus Thuram.

Tantissime occasioni, un gioco a tratti dominante (soprattutto per la prima ora di gioco), qualche spreco incredibile e la doppietta di Denzel Dumfries a mandare l’Inter nella finale della Supercoppa Italiana 2025 che si sta svolgendo in questi giorni a Riyad in Arabia Saudita. Eliminata con merito l’Atalanta capolista del campionato di Serie A e Inter che tornerà in campo lunedì nel giorno dell’Epifania per provare a vincere il trofeo per la qaurta volta di fila.

Inter, l’infortunio di Thuram non preoccupa ma la Finalissima è a rischio: domani previsti gli esami per l’attaccante francese

Una partita condotta dall’Inter con grande sicurezza tecnica e senza troppi rischi (se non nel recupero con una tripla parata di Sommer), e con i nerazzurri che hanno sprecato tantissime occasioni che con un pizzico di cinismo in più avrebbero ampiato il passivo rispetto al 2-0 conclusivo. In ogni caso l’Inter ha centrato un’altra finale e una nuova occasione per conquistare il primo titolo stagionale, e lo farà in una partita che sarà sentita chiunque sarà l’avversaria: o sarà Derby col Milan o Derby d’Italia contro la Juventus.

Oggi la formazione di Inzaghi ha svolto la prima seduta in vista della finale di lunedì, ma tutti i pensieri sono rivolti alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese dell’Inter è stato infatti sostituito all’intervallo della partita contro l’Atalanta, a causa di un leggero affaticamento muscolare all’adduttore sinistro.

Thuram salta la finale e farà gli esami. Ballottaggio per due per sostituirlo

Un problema lieve ma che stringe al minimo le possibilità di recupero di Thuram per la finale di lunedì, dato il pochissimo tempo a disposizione. Il club nerazzurro non è preoccupato e valuterà meglio le condizioni dell’attaccante tra stasera e la giornata di domani, dove sono già stati organizzati degli esami strumentali per capire l’entità reale del problema.

Con la più che probabile assenza di Thuram in attacco, Inzaghi sarà costretto a trovare un nuovo partner d’attacco per Lautaro Martinez. Il favorito principale è sicuramente Mehdi Taremi, con la punta iraniana subentrata già ieri nel secondo tempo al collega francese. Molto alte le chances dell’ex Porto di partire titolare assieme a Lautaro, anche se non è da escludere l’opzione che può portare a Joaquin Correa.