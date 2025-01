Bastoni a rischio nella finale di Supercoppa? Le ultime news (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

Alessandro Bastoni è uscito prima del tempo durante Inter-Atalanta di Supercoppa, è apparso stanco ed è stato sostituito da Carlos Augusto. La sua presenza in finale è a rischio? Ecco che cosa filtra sulle sue condizioni.

Inter, le condizioni di Bastoni in vista della finale

L’Inter ha vinto in semifinale con l’Atalanta e ha strappato il pass per la finale di Supercoppa Italiana. Una vittoria netta che ha dimostrato ancora una volta la forza della squadra di Simone Inzaghi. C’era attesa di scoprire quale sarebbe stata l’avversaria e ieri il campo ha decretato quale sarà la seconda finalista.

Il Milan si è imposto sulla Juventus, di conseguenza nell’ultimo atto del torneo vedremo il derby di Milano. Una partita importante in cui sicuramente Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard e Acerbi, di conseguenza gli altri interpreti saranno costretti ancora una volta a fare gli straordinari.

Contro l’Atalanta Bastoni è stato sostituito da Carlos Augusto, è apparso stanco, sulle gambe e i tifosi temevano per le sue condizioni. La buona notizia è che sembra abbia recuperato del tutto la forma fisica e quindi dovrebbe partire regolarmente dall’inizio con il Milan. Al suo fianco, come di consueto, ci saranno Bisseck e De Vrij, i tre completeranno un reparto che sta dando sempre più garanzie.

Infortunati Inter, Inzaghi deve recuperare i difensori

Tante partite da giocare e pochi difensori disponibili, questo ovviamente sovraccarica i presenti che sono costretti a giocare praticamente sempre. Per questo motivo Pavard e Acerbi devono essere recuperati al più presto, altrimenti il rischio è quello d’incorrere in altri infortuni.

Non solo, la forma fisica va preservata e il riposo è fondamentale in tal senso e dividersi tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa non è affatto semplice. Insomma, il vero obiettivo di mercato dei nerazzurri è quello di recuperare gli infortunati.