L’Inter affronterà il Milan in finale di Supercoppa Italiana. Per vincere serviranno i gol, ma con Thuram a rischio e Lautaro che spara a salve potrebbe essere difficile trovarli. Analizziamo la situazione, scopriamo le ultime sulle condizioni di Thuram e vediamo chi potrebbe sostituirlo.

Thuram a rischio per la finale, le ultime sulle sue condizioni

L’Inter ha vinto con l’Atalanta e ha giustamente festeggiato l’approdo alla finale di Supercoppa, partita in cui affronterà il Milan. C’è una grande nota stonata però nella serata quasi perfetta dei nerazzurri, ovvero l’infortunio di Marcus Thuram.

L’attaccante è uscito alla fine del primo tempo per un problema all’adduttore sinistro e ora le sue condizioni preoccupano lo staff. Non si è allenato con il gruppo, nella speranza di sciogliere l’affaticamento, ma al momento le possibilità di vederlo in campo durante la finale sono molto basse.

L’Inter sarà impegnata in molte partite una volta tornata in Italia e avrà bisogno di tutti, soprattutto di lui e dei suoi gol. Tra oggi e domani si prenderà una decisione, ma non si correranno rischi: giocherà solamente se starà bene e al 100%.

L’Inter ha bisogno dei gol di Lautaro

Il forfait di Thuram provocherebbe due conseguenze naturali, Taremi probabilmente andrebbe a sostituirlo e Lautaro dovrebbe necessariamente sostituire la sua quota gol. Il Toro ha siglato solo 7 reti in 23 presenze con la maglia nerazzurra quest’anno, decisamente troppo poco.

Ora ha però l’occasione giusta per riscattarsi proprio nel momento in cui conta di più, ovvero in una finale quando da capitano potrà alzare il trofeo al cielo. La speranza è di avere a disposizione sia lui che Thuram, ma se il secondo dovesse dare forfait allora le speranze dei tifosi sarebbero concentrate soprattutto sul primo. Riuscirà a gonfiare la rete?