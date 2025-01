Inter, Thuram non ce la fa: niente Derby ed esami

Sarà quindi il Derby contro il Milan la finale dei Supercoppa Italiana 2025 a Riyad in Arabia Saudita. I rossoneri hanno superato 1-2 la Juventus nella seconda semifinale e saranno gli avversari dell’Inter. Nerazurri al lavoro verso l’ultimo atto ma con il dubbio della presenza di Marcus Thuram.

Lunedì 6 gennaio nel giorno dell’Epifania, Inter e Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana. Derby della Madonnina in terra araba per nerazzurri e rossoneri, che si ritrovano nell’ultimo atto a Riyad dopo l’edizione del 2023 e vinta 3-0 dalla formazione di Simone Inzaghi. A poco più di 48 ore dalla partita, la preoccupazione dell’Inter è rivolta alle condizioni di Marcus Thuram.

Inter, niente finale per Thuram: Marcus svolgerà gli esami dopo il fastidio muscolare con l’Atalanta. Obiettivo esserci per il campionato

L’attaccante francese è infatti uscito per un problema muscolare al termine del primo tempo della semifinale contro l’Atalanta giocata giovedì. Sostituito all’intervallo a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro, il centravanti francese non si è allenato nella giornata di ieri e ha lavorato a parte, nella speranza che il dolore diminuisse e soprattutto di esserci per la Finalissima.

Il problema non è di seria entità, ma Thuram non è al meglio e sente ancora problemi alla zona interessata e il club a deciso di procedere con i consueti esami strumentali per il giocatore, che verranno effettuati in data odierna. Non una buona notizia per l’Inter, che di fatto conferma il quasi certo forfait dell’attaccante per il match di lunedì. Anche se gli esami dovessero riscontrare uno stop leggero e non grave, sarebbe quasi impossibile un recupero lampo nel giro di 24 ore per Thuram.

Marcus out nel Derby e punta il Venezia. Al suo posto il favorito resta Taremi

In attesa del responso degli esami nel pomeriggio, l’obiettivo di Thuram è recuperare la migliore condizione soprattutto per la ripresa del campionato e per la sfida in programma il prossimo 12 gennaio contro il Venezia, prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Senza l’attaccante francese, Simone Inzaghi deve ripensare all’attacco e su chi affiancare a Lautaro Martinez nel Derby. Il favorito rimane Mehdi Taremi, con la punta iraniana subentrata proprio a Thuram contro l’Atalanta. Ma resta in pista anche l’ipotesi dell’opzione Joaquin Correa, con l’attaccante argentino che potrebbe ritrovare la maglia da titolare dopo oltre un mese e dopo la doppietta in campionato contro il Verona dello scorso 23 novembre.