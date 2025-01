Inter, infortunio Thuram: le condizioni dell’attaccante

Photo by Gianliuca Zuddas, LaPresse - Interdipendenza.net

I nerazzurri si preparano alla Finalissima di Supercoppa Italiana in programma lunedì sera contro il Milan a Riyad in Arabia Saudita. Inter che però nella Stracittadina dovrà fare a meno di Marcus Thuram, uscito per infortunio nel primo tempo della semifinale contro l’Atalanta.

Sarà il Derby di Milano a decidere il primo trofeo stagionale. Nel giorno dell’Epifania, Inter e Milan si contenderanno la vittoria della Supercoppa Italiana 2025 nel teatro di Riyad in Arabia Saudita nel secondo incrocio stagionale tra le due squadre dopo il Derby d’andata vinto 2-1 dai rossoneri.

Infortunio Thuram, l’esito degli esami: lieve elongiazione per l’attaccante. Niente finale di Supercoppa

Una partita importante e che vale un titolo, con l’Inter che ha la possibilità di vincere per la quarta volta di fila la competizione ma con i nerazzurri che dovranno rinunciare a Marcus Thuram per infortunio. Il centravanti francese ha infatti rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro nel match di semifinale contro l’Atalanta di giovedì, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco all’intervallo.

Nella giornata odierna il giocatore transalpino ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra e che sarà rivalutata nella giornata di domani. Non uno stop grave fortunatamente per l’Inter, ma che esclude salvo recuperi lampo Thuram dalla Finalissima contro i rossoneri di lunedì.