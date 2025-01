Inter-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Lunedì 6 gennaio alle ore 20:00 all-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita Inter e Milan si affrontano nella finale della Supercoppa Italiana 2025. Derby che assegna il primo trofeo della stagione, con i nerazzurri che puntano al quarto successo di fila nella competizioni. Le probabili formazioni di Inter-Milan e dove vederla in TV.

Sarà quindi il Derby di Milano (in trasferta a Riyad) ad assegnare la Supercoppa Italiana. Nel giorno dell’Epifania, i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Sergio Conceiçao si contenderanno la coppa per provare a regalarsi il primo titolo stagionale. Inter che in semifinale ha superato 2-0 l’Atalanta, mentre il Milan ha battuto 1-2 la Juventus.

Inter-Milan, le probabili formazioni e dove vederla: Thuram out e c’è Taremi in attacco, poi i titolarissimi. Conceiçao pensa alla coppia Abraham-Morata

Un obiettivo importante per alzare un altro trofeo per l’Inter, che vincendo lunedì sarebbe la prima squadra a vincere per quattro volte di fila la competizione dopo i successi nelle edizioni 2022, 2023 e 2024. Partita ovviamente sentita e con una voglia di rivalsa per i nerazzurri, sconfitti nel Derby d’andata in campionato e autori forse di una delle prestazioni peggiori della stagione finora.

Buona la prima per Sergio Conceiçao, che a poco più di una settimana dal suo arrivo sulla panchina del Milan dopo l’esonero di Paulo Fonseca può già mettere in bacheca una coppa. Rossoneri che hanno strappato il pass per la Finalissima con la rimonta di carattere sulla Juve, e che sperano di replicare il successo di campionato contro i rivali nerazzurri.

Le probabili formazioni

Inter con qualche assenza pesante e dove il principale dubbio è rappresentato da Marcus Thuram. L’attaccante francese è uscito per infortunio nella semifinale contro l’Atalanta di giovedì, e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra per il centravanti. Impossibile vedere il giocatore dall’inizio, resta qualche flebile speranza per la panchina: un dubbio che verrà sciolto nella giornata di domani. Restano non a disposizione i due difensori Acerbi e Pavard, rimasti a Milano e non convocati per la Supercoppa Italiana.

Per il resto Inzaghi dovrebbe confermare 10/11 della formazione che ha vinto contro l’Atalanta in semifinale. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni, e con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mediana. In attacco ci saranno Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, favorito sull’opzione Correa.

Assenze anche per il Milan, con i rossoneri alle prese con indisponibili o con giocatori recuperati ma non al massimo della forma. Sicuri assenti Okafor, Chukwueze e Florenzi, mentre resta in dubbio la presenza di Rafael Leao. L’ala portoghese è ancora alle prese con il problema muscolare occorso contro il Verona prima di Natale, e potrebbe esserci forse per la panchina.

Conceiçao pare orientato a proporre il 4-4-2 nella seconda partita da allenatore del Milan, cambiando modulo rispetto al 4-3-3 visto contro la Juventus. Rossoneri con Maignan in porta, difesa con Theo Hernandez, Thiaw, Tomori e Emerson Royal. A centrocampo Reijnders e Fofana e con Puilisic e Musah ad agire sugli esterni. La coppia d’attaco sarà formata da Morata e Abraham.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.

MILAN (4-4-2): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Emerson Royal, Pulisic, Reijnders, Fofana, Musah, Abraham, Morata.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Milan è in programma domenica 6 gennaio 2025 alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro su Canale 5. Il match sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.