Inter-Milan, le parole di Inzaghi: “Derby speciale. Servirà mettere tutto in campo”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana 2025 contro il Milan, in programma domani sera alle 20:00 a Riyad. Primo trofeo stagionale in palio, con i nerazzurri che vanno alla ricerca del quarto successo di fila nella competizione.

L’Epifania, il Derby e un trofeo in palio. Domani sera l’Inter affronta il Milan nella Finalissima della Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di vincere il primo titolo della stagione. Dopo aver battuto in semifinale l’Atalanta, i nerazzurri incrociano il Milan per la seconda volta dopo il KO in campionato di settembre. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dell’Inter.

Inter-Milan, le parole di Inzaghi alla vigilia della finale di Supercoppa: “Derby particolare, loro hanno qualità. Dovremo stare attenti e non commettere errori. Lautaro? Lavora per la squadr e sono tranquillo”

“Senz’altro il Derby è una partita particolare ed emozionante e che mette in palio il primo trofeo. Il Derby ci ricorda partite meravigliose come il 22 aprile o il Derby di Champions, ma anche l’ultima partita dove abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di non commettere gli stessi errori. Hanno cambiato allenatore, ma i giocatori sono quelli e hanno grande qualità“.

“Conceiçao non l’ho più visto dopo Porto-Inter del 2023, ma non è successo nulla di brutto. Abbiamo condiviso molto nello spogliatoio con la Lazio con tante vittorie e dove abbiamo avuto un grande maestro come Erikssson“.

“Conceiçao ha avuto solo una partita col Milan, ma lui è un allenaatore che dà molta organizzazione e ha un gioco molto verticale. Nel secondo tempo con la Juventus il Milan è migliorato è ha meritato di passare“.

“L’importanza di Lautaro l’ho sempre detta. Lui è un grande Capitano e sta gestendo il ruolo nel migliore dei modi. Sono stato un attaccante e so cosa vuol dire non segnare, ma sta facendo benissimo e sta lavorando per la squadra e io lo vedo tranquillo e che lavora nel migliore dei modi. L’importante che la squadra vince e che gioca bene. Serve continuare così“.

“Io penso che tutte le mie squadre abbiano cercato sempre gli attaccanti. Di volta in volta si cerca di concretizzare, e in questo momento stiamo riuscendo a creare occasioni anche con difensori e centrocampisti“.

“Sarebbe importante vincere la quarta Supercoppa consecutiva. Nelle ultime due stagioni ha ancora più valore perché è ancora più difficile con il formato delle Final Four, questo dà ancora più soddisfazione. Domani troveremo un avversario di valore che avrà la nostra stessa voglia di vincere“.

“Chiaramente ci fa piacere avere tanti tifosi anche qui a Riyad, e abbiamo sentito il loro affetto. Quello che possiamo promettere è metter tutto in campo: corsa, aggressività e determinazione. Sapendo ch troveremo una squadra di qualità, organizzata e che cerchera di vincere come noi il trofeo“.

“Vediamo come andrà l’allenamento oggi di Thuram. Cercherà di allenarsi, ma quando torneremo avremo 6 partite in 18 giorni e non vogliamo rischiare nulla. Quindi vedremo. Leao è un gicoatore importante, come ce li abbiamo noi, vedremo chi sarà in campo“.

“Il Milan ha giocatori di qualità e quantità. Abbiamo guardato il Milan e lo guarderemo oggi, ma ci concentreremo su quello che faremo noi. Tenendo conto che hanno dei gioatori di qualità, di gamba e di strappo. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ma soprattutto dovremo essere bravi a gestire la palla nel migliore dei modi“.