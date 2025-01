Inter-Milan, le parole di Lautaro: “L’importante è che la squadra vinca”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma domani alle 20:00 a Riyad. Dopo le parole del Mister nerazzurro, anche il centravanti argentino ha risposto alle domande dei giornalisti.

Non la migliore delle stagioni dal punto di vista realizzativo per Lautaro Martinez, che però domani sera punta ad alzare un altro trofeo da Capitano dell’Inter. Questa la missione della squadra e del Toro, autore di una grande partita di sacrificio nella partita di semifinale contro l’Atalanta seppur con molte occasioni da gol sbagliate. La speranza per l’attaccante e per i nerazzurri è che l’occasione possa presentarsi domani nel Derby. Di seguito tutte le dichiarazioni del centravanti dell’Inter.

Inter-Milan, le parole di Lautaro Martinez alla vigilia della finale di Supercoppa: “So che non è la mia miglior stagione, ma lavoro per la squadra. Quello che conta è che il gruppo faccia bene. Proveremo a vincere il trofeo”

“Questa finale mi stimola tanto perché è una finale ed è un Derby ed è una partita imprtoante ed è una partita che vale un trofeo. E noi vogliamo provare a vincere ttuti gli obiettivi o fare il masimo per portare l’Inter in alto. Poi le statistiche le guardo poco. Il gol è importante, ma l’importante è che l’Inter vinca e io devo lavorare per la squadra. Sono contento che l’Inter stia facendo bene e spero che riusciremo a farlo anche domani“.

“Sicuramente questa non è un’annata facile dal punto di vista del gol e forse è il mio anno peggiore da quel punto di vista. Ma io mi sento in forma e mi sento bene. Sono tranquillo anche se non segno e sto giocando bene. La cosa importante è che l’Inter vinca ed è l’unica cosa che conta. Ora altri compagni stanno segnando“.

“I compagni sono importanti, il gruppo è importante e questa cosa mi fa molto piacere. Quando non segno cerco di dare il mio contributo alla squadra, e penso che lo sto facendo e sono contento di questa cosa“.

“Noi ci sentiamo benissimo, abbiamo recuperato le energie e stiamo bene come gruppo e come squadra è questa è una cosa molto importante. Domani affrontiamo una squadra molto forte ed è l’unica che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella e prepareremo la gara per togliere qualcosa al Milan e cercare di potare il trofeo a casa“.

“Ho visto la semifinale Juventus-Milan, e il Milan ha fatto le stesse cose che facevano anche con Fosneca. Proveremo a prepararci anche su di loro e su come giocano. La Juve stava vincendo ma poi non l’ha chiusa e il calcio è così e gira per gli episodi. I dettagli contano e sicuramente in quella gara hanno fatto la differenza“.

“Noi pensiamo alla gara e a vincere la partita, certamente mancheranno i tifosi che ci sono di solito nei Derby di San Siro“.

“Venire a giocare qua per noi è importante e anche negli anni precedenti dove siamo riusciti a vincere. Molto bello perchè ho segnato in due finali di Supercoppa e domani ce ne sarà un’altra e sarà un Derby. Dobbaimo recuperare bene, ma la squadra c’è, e sono tranquillo perché faremo una grande gara“.