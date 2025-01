Inter, verso il Milan in Supercoppa: le ultime sui nerazzurri

Manca pochissimo alla super Finale di Supercoppa Italiana in programma domani alle 20:00 a Riyad, dove l’Inter affronterà il Milan nel Derby che mette in palio il primo trofeo della stagione. Scelte quasi fatte per Simone Inzaghi nella formazione che affronterà gli uomini di Sergio Conceiçao.

Missione Supercoppa Italiana e missione Derby per l’Inter, con i nerazzurri che hanno un doppio obiettivo. Trovare la quarta affermazione consecutiva in questa competizione e prendersi la rivincita contro l’unica squadra capace di battere l’Inter in campionato finora. Una partita come sempre non facile e scevra da ogni pronostico e con entrambe le formazioni che cercheranno il successo nella Finalissima.

Inter, le ultime di formazione verso la finale contro il Milan in Supercoppa: Out Thuram e anche Correa non al meglio. Sempre più Taremi in attacco

La vittoria in semifinale contro l’Atalanta per 2-0 all’interno di una partita sostanzialmente dominata dall’Inter e che ha anche sprecato molte occasioni, ha dato fiducia alla squadra di Inzaghi che ora è ad un match dalla Coppa. Un Derby contro un Milan sempre temibile e che ha strappato il pass per la finale con la vittoria in rimonta e di carattere sulla Juventus in semifinale, e che vorrà provare a replicare il successo di campionato di settembre.

Gara rischiosa contro il neo tecnico rossonero Sergio Conceiçao che proverà lo sgambetto ad una delle sue ex squadre da giocatore, e con l’Inter che deve fare i conti con qualche defezione. Oltre ai noti Francesco Acerbi e Benjamin Pavard nemmeno convocati per le Final Four in Arabia Saudita causa infortunio, l’emergenza è in attacco. Salvo recuperi lampo o miracoli dell’ultima ora, Marcus Thuram non dovrebbe farcela per la partita di domani. L’attaccante francese ha rimediato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra e difficilmente verrà rischiato anche se rimangono speranze per la panchina. Non al meglio nemmeno Joaquin Correa, con l’attaccante argentino che ha lavorato a parte rispetto ai compagni (così come Thuram) e a svolto terapie personalizzate.

La probabile formazione

Con Thuram e Correa non al top della forma, si apre lo spazio da titolare per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano era già la prima scelta per sostituire il collega francese, ma ora la sua candidatura è quanto mai forte e quasi definitiva. Sarà l’ex Porto il compagno di reparto di Lautaro Martinez, in un Inter che a parte questa modifica in attacco dovrebbe confermare per 10/11 la formazione che ha battuto l’Atalanta. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo con Dimarco e Dumfries sulle fasce. e in mediana Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella.