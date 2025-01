Inter-Milan, verso la finale di Supercoppa: le ultimissime

Questa sera alle 20:00 all’Awwal-Park di Riyad in Arabia Saudita, Inter e Milan si sfidano nella finale della Supercoppa Italiana 2025. Derby in terra araba che mette in palio il primo titolo della stagione, con i nerazzurri che cercano la quarta affermazione consecutiva in questa competizione e i rossoneri del nuovo tecnico Sergio Conceiçao che vogliono rifermare i rivali dopo il successo nel Derby di campionato di settembre.

Manca pochissimo al Derby tra l’Inter e il Milan e che vale la Supercoppa Italiana. Terzo incrocio in finale in questa competizione dopo le sfide nel 2011 e nel 2022 e con il bilancio in equilibrio con una vittoria per parte. Come detto la squadra di Inzaghi vuole confermarsi detentrice della coppa, il Milan vuole riprendersela dall’ultimo successo datato 2016.

Inter-Milan, Derby che vale la Supercoppa Italiana: Thuram e Leao dalla panchina. Inzaghi lancia Taremi in attacco, Conceiçao con una modifica di formazione

L’Inter ci vuole provare non solo per vincere un trofeo, ma anche per vendicare la sconfitta di campionato nella Stracittadina di settembre. Un match giocato male e sottotono dai nerazzurri, che vennero sorpresi dalla furia e dalla velocità dal Milan allora allenato da Paulo Fonseca. Assenze importanti per l’Inter, che in questa spedizione araba non ha potuto contare sull’apporto di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard e che dovrebbe rinunciare anche a Marcus Thuram. L’attaccante francese ha rimediato una elongiazione agli adduttori della coscia sinistra ed è stato recuperato per la panchina, ma il suo impiego potrebbe essere molto ridotto così come quello di Correa, affaticato nella giornata di ieri ma comunque a disposizione.

Problemi anche in casa Milan. Conceiçao non ha a disposizione gli infortunati Chukwueze, Florenzi ed Okafor, e ha alcuni giocatori recuperari da precedenti problemi ma non al massimo della forma. Tra questi Rafael Leao: l’ala portoghese ha superato l’elongiazione al flessore sinistro subita nel match di campionato col Verona dello scorso 23 dicembre, ma il giocatore partirà dalla panchina e potrà entrare solo in corso d’opera. Recuperato per la panchina anche Matteo Gabbia, fermatosi ieri per un attacco febbrile.

Le probabili formazioni

Inzaghi dovrebbe andare a confermare quasi in toto la stessa formazione che ha battuto l’Atalanta in semifinale. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries. In attacco ci saranno Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con l’iraniano chiamato a sostituire Thuram.

Certezze anche per Conceiçao, con l’allenatore portoghese che dovrebbe operare una sola modifica rispetto all’11 che ha superato la Juventus nella semifinale. 4-2-3-1 con Maignan in porta, difesa con Theo Hernandez, Thiaw, Tomori ed Emerson Royal. In mediana Fofana e Musah, con il centrocampista americano che rileva Bennacer. Reijnders si alza sulla trequarti, dove agiraranno Jimenez e Pulisic a supporto di Morata.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Emerson Royal, Fofana, Musah, Jimenez, Reijnders, Pulisic, Morata.