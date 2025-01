Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match in programma alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita e valido per la finale della Supercoppa Italiana 2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao.

Tutto pronto per il Derby d’Arabia e che mette in palio la Supercoppa Italiana. Inter e Milan si sfidano a Riyad nell’ultimo atto delle Final Four della competizione, dopo aver eliminati rispettivamente in semifinale l’Atalanta e la Juventus. Terzo appuntamento in Finalissima in questa competizione tra le due formazioni, dopo i precedenti del 2011 (vittoria rossonera) e del 2023 (vittoria nerazzurra).

Inter-Milan, le formazioni ufficiali del match: Thuram c’è ma solo in panchina, in attacco tocca a Taremi assieme ai titolari. Conceiçao sceglie Musah al posto di Bennacer, Reijnders dietro a Morata. Leao in panchina

Partita ovviamente sentita e accesa per l’Inter, che punta al record di quattro vittorie consecutive nella Supercoppa Italiana. I nerazzurri rinunciano agli infortunati Acerbi e Pavard, ma recuperano per la panchina Marcus Thuram. L’attaccante francese non è al meglio della condizione dopo il problema muscolare occorso pochi giorni fa nella semifinale contro l’Atalanta, ma è a disposizione seppur a rendimento ridotto. Inzaghi conferma quasi in toto l’11 che ha battuto la Dea nella partita precedente: 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries saranno i giocatori di fascia, mentre in mediana ci saranno Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. In attacco Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con l’iraniano che rileva Thuram.

Assenze anche per il Milan, con i rossoneri che fanno a meno degli infortunati Florenzi, Okafot e Chukwueze ma riescono a recuperare Rafael Leao. L’ala portoghese ha smaltito l’elongiazione muscolare rimediata prima di Natale contro il Verona in campionato e sarà in panchina. Un cambio di formazione rispetto alla semifinale per Sergio Conceiçao, che per la sua seconda partita come allenatore rossonero schiera i suoi con il 4-2-3-1 con Maignan in porta, difesa con Theo Hernandez, Thiaw, Tomori ed Emerson Royal. In mediana Fofana e Musah, con il centrocampista americano che prende il posto di Bennacer e permette l’avanzamento di Reijnders sulla trequarti assieme a Jimenez e Pulisic, tutti dietro la prima punta Morata.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Emerson Royal, Fofana, Musah, Jimenez, Reijnders, Pulisic, Morata.