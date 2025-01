Inter, Infortunio per Calhanoglu: il regista out nel Derby

Problema per l’Inter, con i nerazzurri impegnati nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. Alla mezzora del primo tempo la squadra di Inzaghi deve rinunciare per infortunio ad Hakan Calhanoglu.

Brutte notizie in casa nerazurra durante la Finalissima di Supercoppa Italiana nel Derby contro il Milan. Primo cambio forzato per l’Inter, che perde un titolarissimo e aumenta le indisponibilità dopo quelle di Acerbi, Pavard e le condizioni non al top di Marcus Thuram.

Inter, infortunio per Calhanoglu: problema muscolare per il centrocampista nerazzurro nel Derby

La partita di Hakan Calhanoglu si chiude dopo solo 35 minuti di gioco a Riyad. Problema muscolare per il centrocampista turco dell’Inter, che ha subito avvertito la panchina di Inzaghi di aver avvertito un fastidio fisico. Immediatamente sostituiito per Kristjan Asllani, il regista dell’Inter ha lasciato il campo. Dai primissimi aggiornamenti pare che Calhanoglu abbia rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore destro. Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà gli esami strumentali per capire reale entità dell’infortunio e tempi di recupero, con Calhanoglu che potrebbe essere anche a rischio per la partita di campionato di domenica 12 contro il Venezia.