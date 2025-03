Ha vinto la Champions con Cr7, adesso è caduto in malora | Denunciato dalla moglie per violenza

La tragica fine di una delle bandiere del Manchester United, è stato grande protagonista insieme a Cristiano Ronaldo dell’epoca d’oro dei Red Devils

Cristiano Ronaldo si è imposto a livello internazionale con la sua prima esperienza al Manchester United. Lo ha voluto fortemente sir Alex Ferguson che notò il talento del portoghese e lo valorizzò al massimo, schierandolo come esterno d’attacco, in grado di accentrarsi per andare al tiro e inserirsi negli spazi.

Il tecnico scozzese è stato l’artefice dell’epoca d’oro dei Red Devils che hanno dominato a cavallo tra lo scorso secolo e i primi anni duemila in Inghilterra, togliendosi anche diverse soddisfazioni nelle competizioni europee.

In quella rosa, tra le bandiere e gli idoli dei tifosi, vi era uno quello che è stato definito come uno dei migliori calciatori della storia del calcio britannico, con oltre 1000 presenze in carriera e con ben 24 stagioni tra le fila del club di Manchester.

Ha vinto 36 trofei con l’United e ha difeso anche i colori della propria Nazionale, il Galles. Una volta appesi gli scarpini al chiodo sono iniziati i problemi che hanno riguardato la sfera privata.

La leggenda del Manchester United è nei guai, dopo il ritiro i problemi sono venuti a galla

Ha subito un processo dopo essere stato accusato dall’ex compagna di averla aggredita. Di fronte al giudice ha confessato di aver tradito la moglie con questa donna, con una relazione clandestina che erano iniziata quando era sposato.

La leggenda del calcio ha parlato del tradimento ai danni della sua ex moglie, durato ben otto anni, con sua cognata Natasha, la compagna di suo fratello, a cui avrebbe offerto una cifra enorme per tacere e non divulgare informazioni in pubblico sull’argomento.

Infedele per natura, l’ex compagno di CR7 è finito davanti ai giudici

Lui è Ryan Giggs che ha lasciato ricordi indelebili per le sue prestazioni in campo ma che si è dimostrato infedele e recidivo in tal senso, con minacce e ritorsioni che lo hanno portato a doversi difendere in tribunale.

Un epilogo che i tifosi dell’Old Trafford non si aspettavano e di cui erano all’oscuro, con i tradimenti che avvenivano anche durante la sua parentesi da calciatore, terminata nel 2014 con il ritiro.