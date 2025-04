Clamoroso, un altro campione positivo al doping | La Capitale è sotto choc, squalifica gigantesca

La Capitale è stata terribilmente scossa dalla notizia finita su tutti i giornali: scoppia un nuovo caso di doping

Il passato sembra non averci insegnato nulla. Sembrava un fenomeno oramai debellato dato che negli scorsi decenni sono stati tanti i calciatori ad esser coinvolti in queste vicende ma a quanto pare non è così, tant’è che è stato registrato un nuovo caso di doping.

Fa ancora strano leggere che un atleta abbia fatto uso di sostanze stupefacenti ma purtroppo è successo di nuovo. Ovviamente non c’è alcuna giustificazione per chi lo fa ma bisogna capire anche il perchè si spingono fino a questo punto, rischiando di rovinare la loro intera carriera.

La motivazione non può che essere una ed unica, ossia aumentare le proprie prestazioni sul terreno di gioco, però dietro c’è ben altro. La ragione principale è rispettare le aspettative alle quali devono far fronte, che giorno dopo giorno diventano sempre più opprimenti.

Essere calciatori ed avere fama non è così semplice come si racconta. Significa essere sotto i riflettori h24 con ogni tuo movimento che viene studiato ed essere costantemente giudicati, motivo per cui bisogna sempre alzare l’asticella e mai dimostrare di poter essere sottotono.

Immensa difficoltà

Sei sempre al centro dell’attenzione, vieni costantemente analizzato e non puoi commettere errori. E’ dunque un qualcosa impossibile da gestire, anche per i migliori al mondo, perchè essendo umani come noi capita a tutti di poter sbagliare.

Guardando la situazione da questa prospettiva si può ben capire come sia estremamente complicato riuscirci ma finchè non lo fan tutti, il giocatore si sentirà sempre sotto pressione. Ecco perchè cercano la soluzione più semplice, ribadendo però che non li ritiene esenti da colpe.

Perdita importante

Chi è caduto nello stesso tranello è Mylhailo Mudryk, calciatore del Chelsea, una delle squadre più importanti di Londra, capitale dell’Inghilterra. L’ucraino è da Dicembre sotto inchiesta e rischia una maxi squalifica di circa 4 anni da qualunque lega professionista. Non proprio una bella circostanza da vivere, sia per lui, che per il Chelsea che all’epoca sborsò 100 milioni di euro.

Attualmente la Football Association sta continuando ad analizzare i campioni pervenuti nei mesi scorsi, anche se il classe 2001 continua a sostenere a sua difesa di non averle prese consapevolmente. Il primo sostiene la positività, il secondo è ancora oggetto di analisi. Adesso sta all’organo principale del calcio inglese decidere, con tre opzioni possibili: A) squalificarlo per un quadriennio, B) dichiararlo innocente e C) tener conto del campione primario e squalificarlo ugualmente seppur con una pena minore.