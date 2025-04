Scambio folle Vlahovic: tu vai al Newcastle, noi ci prendiamo il nostro pupillo | Accordo raggiunto

La trattativa si è aperta, i calciatori si trasferiranno in estate: l’asse Juventus-Newcastle Utd è più caldo che mai

La stagione della Juventus parla da sè. Aspettative altissime ad inizio stagione che però non sono state minimamente rispettate, a tal punto da esser già stata dichiarata totalmente fallimentare nel mese di Marzo con tanto di esonero del loro allenatore.

Giuntoli, DS del club, credeva fortmente in Thiago Motta. Ha affidato il futuro dei bianconeri a lui, ma nonostante i 200 milioni spesi durante il calciomercato estivo ed una squadra rivoluzionata da cima a fondo i risultati non sono arrivati.

La Vecchia Signora è stata un disastro in ogni competizione. Non è mai entrata in lotta per la vittoria della Serie A, rischiando addirittura di non piazzarsi tra le prime 4, è uscita dalla Coppa Italia ai quarti contro l’Empoli, dalla Supercoppa Italiana in semifinale con il Milan e ai playoff di Champions League con il PSV.

Tanti insuccessi che hanno inevitabilmente condotto all’addio dell’italo brasiliano, sostituito da Igor Tudor. Il croato resterà quantomeno fino al termine del Mondiale per club e se il suo operato sarà di gradimento della società verrà riconfermato anche la prossima stagione.

Rivoluzione avviata

Il cambio allenatore è solo il primo tassello di una rivoluzione già avviata. Questa comprenderà anche parte della rosa, tra cui Dusan Vlahovic, il cui tempo come attaccante al centro del reparto offensivo della Juventus è oramai giunto ad una conclusione.

È già stato messo sul mercato e ci sono già tanti club interessati all’acquisto del suo cartellino. Fra questi spiccano quelli di Premier League, nello specifico l’Arsenal, ma per una combinazione di mercato potrebbe finire al Newcastle United, che accoglierebbe nuovamente un calciatore dalla nostra Serie A.

Asse caldissimo

Questo perchè l’Arsenal, oltre che all’ex Fiorentina, è fortemente interessata ad Alexander Isak, bomber del Newcastle. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, è stato chiaro nell’ultima conferenza stampa rilasciata: farà faville durante il calciomercato estivo per portare il club al top del calcio europeo.

Ed ha scelto lo svedese proprio perchè è tra le punte più in forma del panorama calcistico mondiale. Una mossa che porterebbe Eddie Howe, allenatore dei Magpies, a virare su Vlahovic, cosa ben voluta da Giuntoli che vuole vendere il classe 2000 a cifre importanti da reinvestire in un nuovo centravanti. Si attendono sviluppi in merito a questi intrecci tra le società ma una cosa è certa: siamo ad Aprile ma la sessione di mercato estiva è già infuocata.