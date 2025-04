Arriva gratis Kevin De Bruyne: la serie A sogna | La firma arriva prima del Mondiale per Club

Il futuro della stella belga è stato svelato: la Serie A gli apre la porte per un finale di carriera da sogno

Kevin De Bruyne sembra pronto per una nuova avventura. Arrivato esattamente un decennio fa al Manchester City, quella attuale potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia dei Citizens, squadra in cui ha vinto tutto ciò che poteva.

Il centrocampista belga ha deciso di chiudere con la Premier League dopo ben 11 anni. Ai 10 passati con i The Sky Blues si aggiunge un anno trascorso nel Chelsea di Josè Mourinho, che dopo avergli fatto collezionare solamente 3 presenze decise di mandarlo in Bundesliga.

Ed è proprio al Wolfsburg che si è fatto notare nei migliori palcoscenici internazionali, prima di esser preso sotto l’ala di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo l’ha reso il fulcro della sua squadra, trasformandolo in uno dei migliori del suo ruolo visti nella nostra generazione.

Dopo un periodo di poche presenze, dovuto anche ad alcuni infortuni, è arrivato il momento di archiviare il capitolo Inghilterra. Il classe 1991 è dunque alla ricerca di una nuova esperienza, dove poter tornare a brillare e a dimostrare il suo enorme talento.

Game Over

Ad aiutarlo è il suo contratto, in scadenza a fine Giugno. Una palla in balzo da cogliere per sancire la fine di un percorso, arrivata in egual modo per molti senatori del club, che hanno deciso di farsi da parte per permettere l’inizio di un nuovo ciclo.

Sono tante le suggestioni arrivate, pressochè da ogni parte del globo terreste. D’altronde non sorprende una notizia del genere e non poteva essere diversamente dato che stiam parlando di un calciatore di questa caratura, il cui nome fa gola a qualunque società esistente.

Nuova destinazione

Tra le tante proposte arrivate, ne sono due che stuzzicano maggiormente la stella belga. La prima ha origine dalla Serie A, con voci insistenti provenienti da Inter e Roma, che potrebbero convincerlo proponendo un biennale da 7 milioni di euro a stagione.

La seconda, di cui si parla oramai da mesi, è l’Arabia Saudita. Certamente trasferirsi lì implicherebbe aver dichiarato di voler concludere nel breve termine la propria carriera ma dopo aver conquistato praticamente tutto, non sarebbe così sbagliato ambire ad una pensione d’oro. In quel contesto si parlerebbe di cifre almeno 10 volte superiori, che inevitabilmente lo fanno tentennare e gli fanno considerare l’opzione. Si attendono i prossimi giorni per conoscere il suo futuro, nel mentre è concentrato per concludere la difficile stagione che sta vivendo il Man City, con il quarto posto da blindare e la FA Cup da vincere.