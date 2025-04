Era il preferito di Paolo Maldini: 40 milioni per il difensore napoletano | Bonifico partito dagli Stati Uniti

Era uno dei pupilli della leggenda rossonera: pronta una maxi offerta per portare il difensore napoletano a Milano

Anche se oramai è andato via da quasi 2 anni, Paolo Maldini continua a lasciare la sua impronta nel Milan. La sua influenza è così forte che ancora oggi i calciatori rossoneri e le leggende del club continuano a parlarne, sintomo che il suo nome rimarrà indelebile nella storia del club.

Tant’è che il Diavolo è attualmente alla ricerca di un nuovo difensore ed il nome in cima alla lista del suo taccuino è un vecchio pallino di Maldini. Sarà lui il primo colpo del calciomercato estivo, che secondo le aspettative dovrà regalare delle enormi sorprese.

Questo perchè il Milan è procinto di effettuare una nuova rivoluzione: una decisione azzardata ma doverosa per la stagione disastrosa che sta attualmente vivendo, in cui c’è stato tanto capitale investito ma poca resa nei risultati ottenuti nel rettangolo verde di gioco.

Il suo rendimento è stato estremamente altalenante in tutte le competizioni. Ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia ma in campionato non è mai riuscito ad avvicinarsi al vertice ed in Champions League ha miseramente fallito.

Rivoluzione avviata

Va lanciato totalmente un nuovo progetto, motivo per cui a breve verrà annunciato Fabio Paratici come nuovo DS e cambieranno le gerarchie nell’organigramma dirigenziale. Sarà totalmente un nuovo Milan, anche nella rosa, che subirà importanti cambiamenti.

Molti interpreti andranno via, tra cui Malick Thiaw, che piace molto in Bundesliga e gradirebbe la meta per rientrare nel giro della Nazionale di Nsgelsmann. Il suo sostituto arriva dai campioni in carica del campionato tedesco, il Bayer Leverkusen, che avendo messo nel mirino Hajdari del Lugano, lascerà partire Piero Hincapiè, l’obiettivo dei 7 volte Campioni d’Europa.

Tornati alla carica

L’ecuadoregno, classe 2002 è seguito da diverso tempo anche dal Napoli ma stando a quanto raccontato da TVPlay, il Milan è già in vantaggio su di lui dato i numerosi contatti. Andrà capito se i due club riusciranno a trovare l’intesa economica, data la richiesta elevata dei Die Werkself, ma non hanno nessuna volontà di mollarlo e di lasciarlo alle concorrenti.

Nonostante debba liberare uno slot per il talento svizzero in arrivo, non hanno minimamente intenzione di svenderlo. Per farlo andar via dalla Germania e per trasferirsi in Italia sono stati infatti richiesti 40 milioni di euro, una cifra importante ma decisamente più bassa dei 50 chiesti durante la sessione di calciomercato invernale a qualunque squadra si sia approcciata per acquistarlo.