Allegri all’inter, colpo di scena clamoroso | Si vuole riunire con Marotta, sgarbo ai cugini

Incredibile ma vero, Marotta ed Allegri riuniti come un tempo per vincere insieme: sotto shock i tifosi di Inter e Juventus

Manca oramai pochissimo alla fine della stagione, siamo alle battute finali, motivo per cui ci si concentra già su ciò che avverrà in estate. Ci aspetta un mercato infuocato, che coinvolgerà sia i migliori calciatori che i migliori allenatori al mondo, pronti a trasferirsi da una parte all’altra del globo terreste.

Della seconda categoria, il più chiacchierato non può che essere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, in un modo o nell’altro, che sia dentro o fuori dal campo, riesce sempre ad essere protagonista e a prendersi le prime pagine dei giornali.

Dopo l’anno sabbatico che ha deciso di prendersi in seguito all’ultima e travagliatissima stagione alla guida della Juventus, è pronto a ritornare in piazza. Non vuole più attendere, freme dalla voglia di allenare, per dimostrare ancora una volta di essere tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano.

Sono settimane che si fanno ipotesi su quale sarà la sua prossima destinazione. Si era già inteso che fosse in Serie A, data la sua preferenza di rimanere in patria, ma il suo nome è sempre vacillato tra le panchine di Roma, Atalanta, Napoli, Milan e Juventus stessa. Ad oggi però, è fuoriuscita una notizia clamorosa, che ha lasciato interdetti tutti i suoi sostenitori.

Il suo futuro

Il suo futuro continua ad essere un rebus che tiene tutti con il fiato sospeso ma c’è stata una rivelazione sensazionale che potrebbe svelare quale rosa allenerà. A partire da Luglio, come detto a TeleLombardia da Giovanni Galeone potrebbe divenire il nuovo allenatore dell’Inter.

Una vera e propria bomba che ha lasciato tutti sotto shock, oltre ad incuriosirli dato che si riunirebbe con Giuseppe Marotta, ora DS e Presidente dei nerazzurri, con cui ha vinto numerosi trofei. Quando lavoravano insieme alla Vecchia Signora hanno conquistato l’Italia per anni e sono sempre stati ad un passo dall’Europa: una coppia decisamente vincente.

Dai rivali

L’ex centrocampista dell’Udinese ha spiegato durante la trasmissione che tutto dipenderà da Simone Inzaghi. L’attuale allenatore del Biscione, in corsa per il triplete, ha un obiettivo minimo da raggiungere per guadagnarsi la permanenza, ossia vincere il campionato, e non sono ammessi errori.

Motivo per cui Oaktree, la proprietà statunitense che ha preso in carico il club quasi un anno fa, lo confermerà se e solo se i nerazzurri alzeranno il tricolore a fine stagione: “Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente..”. Una previsione quasi fantascientifica dato il rendimento dell’Inter ma possibile in caso fallissero. Che Allegri possa firmare è pertanto più di una voce di corridoio: ha fame di vincere così come il club, dunque non sarebbe una sorpresa se si unissero attraverso questo matrimonio.