Vittoria a tavolino in serie A: “E’ intervenuta la Procura, partita falsata” | Si deve rigiocare

Napoli vs Milan - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Ciò che è successo nell’ultimo match di serie A non è passato indifferente, la Procura si prepara a intervenire e chiede che si rigiochi

Nell’ultimo turno di serie A sono stati forniti dei segnali importanti riguardo alla corsa scudetto. L’Inter ha battuto l’Udinese, pur soffrendo nel finale. Decisive le reti di Marko Arnautovic e Davide Frattesi, due seconde linee per Inzaghi, premiati con un posto da titolare anche in vista dell’imminente primo dei due derby che valgono la finale di Coppa Italia.

I cugini del Milan scendevano in campo a Napoli, con la speranza di conquistare tre punti che alimentassero le speranze di restare in scia della lotta per un piazzamento europeo. Di fronte gli uomini di Conte che volevano conservare il distacco di tre lunghezze dalla capolista.

La gara è stata sbloccata subito al primo minuto grazie a Politano che è stato abile a inserirsi in area di rigore. Immediato il raddoppio dei partenopei che hanno approfittato di un’altra sbavatura della retroguardia rossonera, con Lukaku che si è fatto trovare pronto per segnare.

Dopo un primo tempo di dominio per gli azzurri, nella ripresa si è assistito alla reazione della squadra di Conceicao che ha prima fallito un calcio di rigore, con Gimenez che è stato neutralizzato da Meret, e che nel finale ha segnato con Jovic.

La partita si deve rigiocare, l’atteggiamento dei rivali è stato chiaro

Il centravanti serbo è andato a un passo dalla doppietta nei minuti di recupero con una girata che ha sfiorato il palo. Nonostante una prestazione degna di nota nella seconda frazione di gioco, sono molti a ipotizzare sui social che il Milan abbia preferito perdere per sfavorire l’Inter nella corsa scudetto.

Il goal subito dopo un solo un minuto ha subito indirizzato il match a favore dei padroni di casa e c’è chi invoca l’intervento della Procura federale, con la richiesta di rigiocarlo.

Il Milan che si scansa e prende gol dopo 1 minuto… Mi auguro che la procura federale apra un fascicolo, questa partita è da ufficio indagini #NapoliMilan — ok ko (@okko984) March 30, 2025

Il Milan rischia di restare fuori dalle coppe europee

Un Milan che, con questa sconfitta, perde ulteriore terreno rispetto alla zona Europa, anche a causa dei successi delle rivali, con il nono posto momentaneo che rappresenta un fallimento.

La Coppa Italia è, adesso, il percorso più immediato per evitare di affrontare la prossima stagione senza partecipare a nessuna competizione internazionale.