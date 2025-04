I rossoneri non scendono in campo: partita di stasera annullata | “Siamo in sciopero”

I rossoneri prendono la decisione di non scendere in campo - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

I rossoneri non hanno alcuna intenzione di scendere in campo, derby a serio rischio: annunciato lo sciopero

Non è assolutamente un ottimo periodo quello che sta vivendo la squadra rossonera. La situazione, infatti, con il passare dei giorni si complica sempre di più. Soprattutto dal punto di vista societario oltre a quello riguardante il team.

Tanto è vero che i calciatori, dopo una breve riunione avvenuta tra di loro, hanno preso una decisione inevitabile quanto importante: non hanno alcuna intenzione di scendere in campo.

Motivo? Si sono dichiarati in sciopero. Una decisione, appunto, a sorpresa che ha lasciato spiazzati gli addetti ai lavori, i tifosi ed anche gli amanti del calcio.

A diramare la nota ed, allo stesso tempo, schierarsi dalla parte degli atleti ci ha pensato l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) che ha confermato quanto riportato in precedenza: il derby è a serio rischio visto che non ci sono le condizioni per scendere in campo.

Decisione oramai presa, i rossoneri non scendono in campo: niente derby

Ci spostiamo in Serie C dove, nell’ultima giornata di campionato, la Lucchese ha avuto la meglio sulla Ternana vincendo per ben 4-1. Una vittoria che è costata la panchina al tecnico avversario, Ignazio Abate. Anche se, a livello societario, il club toscano non se la sta affatto passando bene. I calciatori, dal mese di novembre dello scorso anno, non ricevono lo stipendio. Senza dimenticare, inoltre, che negli ultimi mesi c’è stato il terzo cambio in società.

Segno del fatto che il futuro della Lucchese è sempre più a rischio. Giocatori rossoneri che, appunto, sono in forte stato di agitazione. Soprattutto per la prossima sfida di campionato: ovvero il derby, in trasferta, contro il Pontedera di sabato 5 aprile. Ergo: se non riceveranno le mensilità, a partire da novembre 2024, i calciatori non scenderanno più in campo. Il tutto nonostante la squadra continui a rispettare gli allenamenti e tutti gli impegni.

Situazione societaria caotica, i rossoneri sono stufi: non scenderanno in campo

Nel giro di pochi mesi, come riportato in precedenza, c’è stato il terzo passaggio societario. Con la nuova proprietà non c’è stato alcun tipo di interlocuzione né altro. Oltre al mancato stipendio gli atleti non sono stati informati nemmeno su altre modalità. Gli ultimi aggiornamenti hanno scosso, non poco, la piazza di Lucca e l’intera tifoseria.

L’AIC, nella nota, ha confermato che i rossoneri non scenderanno in campo nel prossimo turno di campionato, valevole per la 35ma giornata del campionato di Serie C girone “B”. Il tutto potrebbe cambiare se dovessero ricevere le mensilità mancanti.