Contro l’Inter è stato il match winner, ma stasera è squalificato | Sentenza arrivata poco fa

Ha battuto i nerazzurri e adesso salta il big match, il giudice sportivo lo ha punito per come ha reagito nei confronti dell’arbitro

L’Inter affronta il derby d’andata valido per la semifinale di Coppa Italia. Per i rivali l’ultima chance di acciuffare il treno per l’Europa, con il nono posto in classifica in campionato che certifica, ad oggi, l’esclusione dei rossoneri dalle coppe internazionali, per quello che sarebbe un punto basso che non era stato raggiunto nemmeno nello scorso e anonimo decennio.

Un Inter che continua il testa a testa con il Napoli per la vittoria dello scudetto, dopo che entrambe le compagini continuano a portare a casa risultati, pur soffrendo.

La prossima giornata potrebbe già indirizzare la lotta a due, con la capolista di scena a Parma, una trasferta molto più abbordabile di quella che attende i partenopei, anch’essi impegnati in Emilia.

Antonio Conte dovrà interrompere lo splendido momento di forma del Bologna, lanciato in campionato e a un passo dalla finale di Coppa Italia dopo la netta vittoria di Empoli, ancora con un Orsolini sugli scudi.

Un’assenza che sta pesando sul rendimento del club in campionato

Un altro campionato dall’esito incerto è la Liga, con il Real Madrid e il Barcellona che sono distanziati di tre punti a nove giornate dal termine. Dopo le recenti battute d’arresto, invece, ha perso punti preziosi l’Atletico Madrid che si deve guardare le spalle e difendere il proprio piazzamento Champions.

I Colchoneros hanno risentito dell’assenza di Angel Correa, che è stato squalificato al termine della partita contro il Celta Vigo, a metà marzo, con una reazione successiva al cartellino che ha reso ancora più pesante lo stop dell’argentino, pari a cinque giornate. Atletico che aveva eliminato l’Inter agli ottavi di Champions un anno fa, un k.o. che non è ancora stato digerito.

Una squalifica pesante, è costretto a saltare il big match di questa sera

La punta argentina che ha dovuto saltare anche la semifinale di ritorno di Coppa del Rey, contro il Barcellona, dopo che l’andata si era conclusa con un pirotecnico 4 a 4.

Una decisione molto severa da parte del giudice sportivo spagnolo che ha punito Angel Correa, spesso decisivo a partita in corso entrando dalla panchina.