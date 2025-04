La richiesta di Tudor è da 60 milioni: colpo anticipato obbligatorio | In attacco arriva il TOP PLAYER

Calciomercato Juventus, la richiesta di mister Tudor è chiara: colpo obbligatorio da 60 milioni di euro per l’attacco

La Juventus sta cercando di chiudere, nella migliore maniera possibile, questa stagione che si può definire tranquillamente in una sola parola: fallimentare.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, già nel mese di febbraio, la “Vecchia Signora” è stata eliminata da tutte le competizioni. A pagarne le conseguenze è stato Thiago Motta che, qualche giorno fa, è stato sollevato dall’incarico.

Al suo posto la dirigenza ha deciso di puntare su un profilo importante ed uno che ha il bianconero nel DNA: ovvero Igor Tudor. Nonostante sia stato assunto da pochi giorni, il nativo di Spalato ha messo subito in chiaro le sue idee. Non solo dal punto di vista calcistico, ma anche da quello del calciomercato.

La richiesta del manager croato è molto chiara: per rinforzare il reparto offensivo servono 60 milioni di euro. Un colpo che, a quanto pare, sembra essere a dir poco obbligatorio. Il reparto offensivo bianconero può seriamente essere rinforzato con un acquisto di qualità.

Calciomercato Juventus, per l’attacco si punta al top player: all-in di Tudor

L’unico “obiettivo” rimasto, in casa Juventus, è quello di centrare il quarto posto che garantirebbe al team bianconero di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Per farlo, però, serve rinforzare la rosa. Soprattutto l’attacco che, in questa stagione, ha destato molta preoccupazione. In attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic (serbo sempre più vicino all’addio al termine del campionato), l’obiettivo del club è quello di riconfermare Randal Kolo Muani.

Il centravanti della nazionale francese è attualmente in prestito dal PSG. Al termine di questa stagione ritornerà a Parigi, ma è molto probabile che non disfi i bagagli. Anche se il futuro dell’ex Eintracht Francoforte dipenderà molto da quale posizione si piazzerà la Juventus in questo campionato. Il centravanti, d’altronde, vuole continuare a giocare nella massima competizione europea.

Calciomercato Juventus, il nome per l’attacco c’è: in estate partirà l’assalto

Nel caso in cui Tudor non dovesse riuscire nell’impresa di portare la squadra al quarto posto allora Kolo Muani potrebbe seriamente pensare di considerare altre ipotesi. La cosa (quasi) certa è che difficilmente resterà a Parigi, soprattutto dopo l’interruzione di ogni tipo di rapporto con Luis Enrique.

Anche se, allo stesso tempo, c’è un fattore da non sottovalutare. Il PSG, per acquistarlo a titolo definitivo, vuole una cifra che si aggira attorno ai 60-70 milioni di euro. Un prezzo importante e che difficilmente il club piemontese vorrà sborsare. Difficile, ma non impossibile, pensare ad uno sconto da parte di Al-Khelaifi.