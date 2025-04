Mi libero a paramentro zero: Lotito non ci crede | C’è un cavillo nel contratto, addio al capitano

Calciomercato Lazio, se ne va a parametro zero: non solo Baroni, anche Lotito rimane sotto shock per questa decisione

Dopo un inizio di stagione strabiliante, tanto da essere considerata una delle sorprese di questo campionato, la Lazio sta attraversando un momento non particolarmente positivo.

Gli ultimi risultati, infatti, non sono dei migliori. La speranza di potersi qualificare per un posto in Champions League si allontana sempre di più. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’Europa League dove l’avventura dei biancocelesti continua senza problemi.

In attesa di capire se, per la prossima stagione, in panchina ci sarà o meno Marco Baroni, arrivano delle clamorose indiscrezioni che riguardano uno dei punti di riferimento della squadra laziale.

Secondo quanto annunciato dal “Corriere dello Sport” pare che uno dei calciatori biancocelesti sia in procinto di andare via al termine del campionato. Lo potrebbe fare addirittura a parametro zero, spiazzando completamente l’ambiente laziale.

Calciomercato Lazio, se ne va gratis: inutile provare a convincerlo

Se fino a qualche settimana fa sembrava, quasi certa, la sua permanenza nella Capitale adesso le cose sono decisamente cambiate. Stiamo parlando di Adam Marusic che è pronto a fare le valigie per provare nuove esperienze ed avventure. Il contratto del montenegrino andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Anche se, all’interno del contratto, c’era una opzione per prolungarlo fino al 2026 per via di una clausola legata alla permanenza in Serie A.

A quanto pare, secondo quanto annunciato dal noto quotidiano sportivo, il calciatore si aspettava un adeguamento economico ed una intesa almeno fino al 2027. Con tanto di opzione per l’anno successivo (2028). Cosa che, a quanto pare, difficilmente avverrà. Una promessa “verbale” che non è stata posta scritta in alcun pezzo di carta. Segno del fatto che Marusic, al termine del campionato, potrebbe essere tranquillamente libero di cercare una nuova squadra.

Calciomercato Lazio, addio sempre più vicino: questa volta non ci sono dubbi

Poco prima del match di campionato, terminato 1-1 allo stadio Olimpico, il presidente Lotito ha incontrato l’agente del calciatore per discutere del contratto. Il numero uno biancoceleste avrebbe affermato che considera valido il contratto fino al 2026 e non ha alcuna intenzione di proporgli la rescissione.

Segno del fatto che l’atleta non potrà valutare altre offerte. A meno che, però, non decida di appellarsi all’articolo 17 della FIFA. In questo caso valuterebbe le ipotesi pronte ad arrivare o dall’Arabia Saudita o dalla Turchia. Con la speranza del club che possa ricevere anche un piccolo indennizzo.