“Calcio gratis in tv in tutto il Mondo”: UFFICIALE Fifa, arriva la svolta | Annuncio per il 2026

La Fifa annuncia che il calcio sarà trasmesso gratis in tutto il Mondo, una novità che è pronta a rivoluzionare lo sport più seguito

La stagione di calcio sta per volgere al termine. C’è molta curiosità per capire quali saranno le squadre che alzeranno le tre coppe europee, con ancora tre italiane in corsa, il cui rendimento inciderà anche sul ranking e sulla possibilità di continuare ad avere una quinta squadra in Champions, anche se le chance sono molto ridotte.

Alcuni campionati nazionali sono quasi decisi, con un ampio distacco della capolista rispetto alle rivali, come in Premier League e in Ligue 1, mentre l’esito è incerto nella nostra serie A e in Liga, con un testa a testa tra Napoli e Inter da una parte e tra Barcellona e Real Madrid dall’altra.

Un’annata che ha regalato partite di grande spettacolo e che potrebbe concedere ancora qualche sorpresa. I tifosi non vedono l’ora di scoprire chi alzerà i vari trofei, con alcune società che sono in corsa in tre competizioni, come l’Inter.

Intanto, il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto in apertura del 49° congresso UEFA, svoltasi a Belgrado e che è stata l’occasione di un confronto sul futuro dello sport.

Tutto pronto per il debutto di un torneo che potrebbe diventare un classico del calcio mondiale

Tra i temi trattati vi è stata la prima edizione del Mondiale per club che si terrà negli Usa tra giugno e luglio, con l’Inter e la Juventus come rappresentanti italiane. Una competizione inedita che vedrà una folta presenza di club europei, con 12 squadre del Vecchio Continente.

Un torneo che ha intenzione di apportare alcune novità che potrebbero diventare prassi in futuro e rivoluzionare il mondo del calcio che sta cercando di adattare formule diverse, come è capitato nell’ultima Champions League.

Il calcio gratis per tutti non è più un’utopia

Da sottolineare l’impatto economico, con un enorme montepremi per ogni club che partecipa, oltre al fatto che il 20% dei ricavi spetterà alle squadre che non parteciperanno, cercando di equilibrare le potenzialità finanziarie delle società dei principali campionati.

Un altro dettaglio da considerare è che ogni partita sarà trasmessa gratuitamente su Dazn, rendendo così fruibile ai tifosi di ogni angolo del globo un torneo che vedrà protagonisti tutti i principali campioni del momento.