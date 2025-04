Sangue a terra in spogliatoio: Juve, rissa assurda a fine partita | Il portiere ha il volto sfigurato

Rissa assurda al termine dell’incontro, portiere con il volto sfigurato: sangue a terra nello spogliatoio della Juve

L’ultimo weekend è stato assolutamente da dimenticare per il mondo del calcio. In particolar modo quello italiano. In primis l’assurda aggressione ad un arbitro, di soli 19 anni, avvenuta in quel di Acireale.

Un ragazzino che è stato selvaggiamente aggredito, picchiato, senza pietà da almeno una trentina di persone. “Motivo”? Quello di aver, secondo loro, preso delle decisioni sbagliate. Quindi pagarla caro, con la violenza. I filmati, d’altronde, parlano forte e chiaro.

Purtroppo non è affatto l’unico episodio sgradevole che si è verificato in quest’ultimo fine settimana. Una terribile vicenda quella che si è verificata al termine di un incontro. Con tanto di rissa nello spogliatoio della Juve e sangue a terra.

Il tutto, anche in questo caso, è stato immortalato con delle immagini che sono state immediatamente pubblicate sui social network. Accuse sia da una parte che dall’altra squadra, ma in questo caso risulta impossibile dare ragione.

Rissa furibonda al termine del match, sangue a terra: ci sono feriti

Un brutto episodio di violenza quello che arriva dalla Campania. Una rissa è scoppiata al termine dell’incontro tra Caprese e la Juventude Stabia, valida per il campionato di Prima Categoria. Tra le persone ferite non solo i calciatori di entrambe le squadre, ma anche il sindaco del team ospite, Paolo Falco, che era intervenuto per cercare di sedare gli animi. Ed invece ha ricevuto calci e cazzotti. Come riportato in precedenza, sempre sui social, non si sono fatte attendere le reazioni di entrambe le squadre. Le stesse che si sono accusate a vicenda.

La Caprese aveva già conquistato la promozione aritmetica dalla Prima Categoria alla Promozione Campania. Il risultato finale (2-2) è passato inevitabilmente in secondo piano visto che questa violenta rissa ha catturato l’attenzione di tutti. Anche il deputato di Alleanza Verdi, Francesco Emilio Borrelli, dalla sua pagina Facebook, oltre ad esprimere solidarietà al primo cittadino picchiato, spera che vengano prese delle misure importanti a coloro che sono stati protagonisti (in negativi) di questo episodio di violenza.

Rissa a fine partita, succede di tutto: portiere col volto sfigurato, sangue a terra

Lo stadio “San Costanzo” di Capri è diventato un vero e proprio ring. Dopo il finale della partita tra la Caprese e la Juventude Stabia i giocatori, dirigenti ed altri addetti ai lavori sono venuti a contatto dando vita a una rissa inaudita. La squadra isolana, dai social, ci tiene a precisare che il parapiglia è scaturito dalla delusione della squadra ospite. Tesserati che, quindi, sarebbero stati aggrediti sia in campo che fuori.

Il team di Castellammare, invece, afferma il contrario: ovvero che alcuni tesserati della squadra di casa hanno iniziato ad inveire e picchiare contro gli ospiti. Con tanto di filmati in cui, sul terreno di gioco, alcuni calciatori capresi sono stati colpiti alle spalle con pugni e schiaffi. Solamente l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Alcuni loro tesserati hanno riportato tre punti di sutura sul labbro superiore escoriazioni varie e tumefazioni al viso.