“Allegri è perfetto” : annuncio in mattinata | L’anno prossimo giocherà la Champions con la Juve

“Massimiliano Allegri è perfetto”, l’annuncio arriva nelle ultime ore: giocherà la Champions con la Juventus

Questa volta ci siamo. O almeno questo è quello che sperano i sostenitori di Massimiliano Allegri che, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, è pronto a rimettersi in pista.

A partire dalla prossima stagione si rimetterà al lavoro. L’obiettivo con il nuovo club è molto chiaro: vincere tutto quello che è possibile. L’annuncio in merito, infatti, è arrivato proprio nelle ultime ore.

Il suo profilo, a quanto pare, si sposerebbe alla perfezione con le idee della società che, per la prossima stagione, effettuerà una vera e propria rivoluzione. A partire, appunto, proprio dall’allenatore che non verrà riconfermato.

“Allegri è perfetto“. Sono bastate queste parole a riscaldare gli animi e, di conseguenza, l’entusiasmo dei suo possibili nuovi tifosi. Prima, però, serve l’annuncio ufficiale da parte del club. Il che, però, potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

“Potrebbe essere Allegri”, l’annuncio fa impazzire i tifosi: manca sempre meno…

Nel corso di un suo intervento a ‘Dazn’, dove effettua il ruolo di opinionista e commentatore sportivo, Dario Marcolin ha affrontato vari argomenti. L’ex centrocampista si è soffermato a parlare anche del futuro della Roma. Una Roma che, appunto, a partire dalla prossima stagione dovrà guardare altrove e, soprattutto, cercare un nuovo allenatore. Per il semplice motivo che Claudio Ranieri lascia questo ruolo per iniziare una nuova avventura: quella da dirigente, sempre nel club capitolino.

In questi ultimi mesi si stanno intensificando, sempre di più, le voci in merito al nuovo mister dei giallorossi. Per Marcolin, appunto, non ci sono dubbi a riguardo: il profilo ideale porta al nome di Massimiliano Allegri. Queste sono alcune delle sue parole: “Se esiste un altro Ranieri per la panchina della Roma? Secondo me no. Ha vinto in tanti campionati e ha sempre sistemato certe situazioni. Secondo me un allenatore sulle sue tracce potrebbe essere Allegri“.

Futuro Allegri, oramai non ci sono dubbi: il punto della situazione

Oltre al nome del tecnico livornese si fanno anche quelli dei suoi colleghi italiani Pioli e Gasperini. Per Marcolin, però, non ci sono dubbi su chi possa essere il tecnico perfetto per i giallorossi: “Il pragmatismo di Allegri, la sua capacità di lettura, il suo rapporto con i giocatori lo può accomunare a Ranieri“.

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che il suo nome venga accostato alla panchina giallorossa. Già in passato, prima del suo secondo ritorno alla Juventus, se ne stava parlando. Ed alla fine non se ne fece nulla. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera molto diversa…