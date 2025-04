Con la coca allo stadio, sniffa davanti le telecamere: scandalo in serie A | Il club gli straccia il contratto

Una telecamera a bordo campo in serie A - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Ha fatto il giro del web il filmato che ritrae una scena inedita in uno stadio di serie A, il gesto comporta la squalifica immediata

Mancano solo sette giornate al termine di un campionato dove l’unico verdetto pare essere la retrocessione del Monza. In vetta, nella zona Europa e nei bassifondi della graduatoria è ancora tutto da decidere e questo influisce positivamente anche al botteghino, con incassi notevoli che si stanno registrando negli stadi, quasi sempre con cornici di pubblico degni di nota.

Con le temperature in aumento e il sole in gran parte d’Italia, la spinta ad assistere dal vivo a una sfida di serie A aumenta, con la propria squadra del cuore che ha bisogno del sostegno dei tifosi in una fase cruciale del campionato.

Il loro atteggiamento, però, non è sempre congruo al contesto, con episodi che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza. Altri ancora possono diventare virali e scandalizzare l’opinione pubblica.

Questo è avvenuto in Premier League, con un video in cui si assiste a una scena che ha dell’incredibile, con la Federazione inglese che ha preso dei severi provvedimenti, punendo i responsabili.

Un comportamento inaccettabile, scoppia lo scandalo sugli spalti

Al London Stadium, casa del West Ham, un sostenitore degli Hammers ha messo della polevere bianca sulla testa pelata di un altro tifoso che siede davanti a lui, con un terzo uomo che si abbassa e fa il gesto di sniffare la sostanza in questione con una banconota da venti sterline.

In Inghilterra tutti gli stadi sono dotati di un sistema di video sorveglianza interno di standard elevato e ha riconosciuto facilmente i volti dei protagonisti, individuandoli e sospendendo l’abbonamento annuale che avevano sottoscritto.

Una squalifica a tempo indeterminato, il club non fa sconti, puniti i trasgressori

Il portavoce del club londinese ha fatto sapere: “In attesa dell’indagine interna del club, questo potrebbe portare alla squalifica dei trasgressori a tempo indeterminato. Non c’è posto per questo tipo di comportamento“.

Il West Ham ha disputato un campionato decisamente al di sotto delle aspettative. La salvezza è centrata ma la società si trova al 16esimo posto in Premier League, lontano dalle posizioni delle precedenti stagioni, quando lottava per la zona Europa.