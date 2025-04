Lutto gravissimo, Gigi Buffon è in lacrime: “Era un punto fermo” | Il compagno lo ha lasciato per sempre

Un gravissimo lutto si è verificato nelle ultime ore, Gigi Buffon è in lacrime: addio all’ex compagno di squadra

Un terribile lutto quello che ha colpito, nelle ultime ore, il mondo del calcio. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo verso un ex calciatore che è venuto a mancare a causa di un infarto.

Ad aggiungersi alla lista di coloro che lo hanno conosciuto e ricordato nel migliore dei modi anche Gianluigi Buffon. L’ex estremo difensore ed attuale capo delegazione della Nazionale azzurra ha espresso il duo dispiacere in un messaggio.

Lo stesso che ha pubblicato direttamente dal suo account ufficiale di Instagram in cui lo ha elogiato per il suo carisma e per essere stato un “punto fermo” non solo della squadra, ma in generale nella sua vita calcistica.

Buffon ha condiviso con l’ex compagno lo spogliatoio per due anni. Due stagioni, in quel di Parma, che difficilmente potrà mai dimenticare.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Bolano. L’ex centrocampista ha militato per molti anni in Italia vestendo le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 47 anni per via di un infarto fulminante a Cucutà (Colombia) mentre stava festeggiando il compleanno di un familiare. Purtroppo il malore è stato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare. Come riportato in precedenza il colombiano ha militato nella squadra ducale.

Per due stagioni ha condiviso lo spogliatoio con una leggenda del calcio italiano come Gianluigi Buffon. L’ex portiere, appunto, lo ha voluto ricordare nel migliore dei modi con un messaggio commovente che ha raccolto molti “like” e commenti anche da parte di ex compagni di squadra. “Jorge è stato un amico e compagno di squadra indimenticabile. Un punto fermo in uno spogliatoio di campioni straordinari. Abbiamo giocato e vinto insieme negli anni d’oro di un grande Parma”.

Un messaggio che il classe ’78 ha continuato in questo modo: “In campo lottava senza risparmiarsi e, fuori dal terreno di gioco, lo ricordo con affetto e simpatia. La sua umanità lo ha reso un esempio per tutti. Ti porteremo sempre con noi. Riposa in pace, amico mio“.

Nel frattempo arrivano alcune indiscrezioni da parte dei parenti di Bolano che lo hanno visto morire sotto i loro occhi: “Stava ballando, si divertiva poi è crollato a terra. Era sanissimo“.