Non sei da Inter: contratto strappato a gennaio | Marotta ha già il sostituto

Marotta non ha dubbi, il presidente nerazzurro boccia il calciatore: a gennaio va via. Trovato il nome del sostituto

Con il ritorno di tutti i nazionali, impegnati in questi giorni per le gare di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo, Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con buona parte del gruppo.

Il prossimo appuntamento è di quelli importanti: domenica sera, allo stadio Olimpico, sfida alla Roma di Ivan Juric. A lavorare intensamente non è solo il manager piacentino, ma anche la dirigenza.

In particolar modo il numero uno della società, Beppe Marotta. Tra pochi mesi aprirà, nuovamente, il calciomercato anche se versione invernale e dalla durata di un mese (o poco meno). Le idee, però, sono fin troppo chiare.

Come quelle che riguardano il calciatore pronto a fare le valigie visto che non ha reso al massimo e, soprattutto, non considerato “da Inter”. Nessun problema per Marotta che ha individuato anche il nome del suo possibile sostituto.

Inter, Asllani non convince: possibile partenza a gennaio

Krstjan Asllani non è considerato una prima scelta di Inzaghi che, comunque, lo inserisce spesso e volentieri a gara già inoltrata. Le sue ultime prestazioni, specialmente quelle di questo inizio di stagione, non hanno del tutto convinto l’ambiente nerazzurro. In particolar modo il suo allenatore che potrebbe dare alla società il “via libera” definitivo per una sua cessione.

Una ipotesi che, però, al momento risulta essere molto difficile. In primis perché, verso la metà di settembre di quest’anno, l’atleta ha firmato il rinnovo del contratto con la “Beneamata” fino al 30 giugno del 2028. Nel caso in cui dovesse verificarsi un suo addio è molto più probabile che il tutto possa avvenire in prestito. Al suo posto Marotta ha già segnato, sul taccuino, il nome di chi potrebbe vestire la casacca nerazzurra.

Inter, per il post-Asllani spunta il profilo di un ex City

Anche in Serie A sta dimostrando, a tutti gli addetti ai lavori, di essere all’altezza della situazione. Dopo aver riportato il Parma, dalla B, nel massimo torneo italiano Adrian Bernabé continua a ricevere complimenti su complimenti. L’ex giovanili del Manchester City è il perno del centrocampo dei ducali allenati da Pecchia.

Questo è quello che fa sapere il quotidiano “Tuttosport” che parla di un possibile interessamento dei campioni d’Italia verso il gioiellino classe 2001. Nato come trequartista, con il passare degli anni il nativo di Barcellona ha arretrato la sua posizione diventando uno dei registi più interessanti del campionato italiano. Altrimenti per l’Inter spunta anche un piano “B” che porta al nome di Reda Belahyane, in forza all’Hellas Verona.