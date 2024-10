Via tutti gli over 30: linea durissima di Oaktree | Marotta manda a casa mezza squadra

Oaktree è stato chiaro, gli over 30 lasceranno l’Inter, la lista è lunga, ecco i giocatori che sono destinati a salutare i nerazzurri

A giugno l’Inter ha effettuato il cambio societario con la nuova proprietà americana degli Oaktree che ha preso le redini del club. Beppe Marotta è stato nominato presidente, una scelta che è stata fatta per dare un forte segnale di continuità e un modo per premiare la principale figura artefice della crescita qualitativa dell’organico.

Il direttore sportivo dei nerazzurri si è specializzato nell’acquisto di parametri zero d’esperienza, innesti che hanno gettato le basi dell’attuale rosa, ben allenata da Inzaghi e capace di vincere con merito lo scorso campionato.

La proprietà ha, avuto, però da ridire, manifestando delle perplessità sulla salute finanziaria della società. Mettere sotto contratto over 30 impedisce la possibilità di rivenderli a cifre importanti, esercitando una plusvalenza che potrebbe agevolare la campagna acquisti.

Per questo motivo Oaktree si è detto favorevole a investire subito dei milioni per ingaggiare profili di prospettiva, da far crescere ad Appiano Gentile, e cederli una volta giunti alla definitiva consacrazione.

L’Inter pensa al futuro, la rosa necessita di giovani talenti

Per poter mettere in atto un ricambio generazionale e un ringiovanimento del parco giocatori, l’Inter deve lasciare partire diversi senatori che continuano a costituire il fulcro dello spogliatoio.

Intanto, Marotta ha già avviato questo processo, con l’innesto di Josep Martinez e di Tomas Palacios. Entrambi non hanno ancora debuttato con la loro nuova maglia ma sono destinati a diventare protagonisti.

La lunga lista degli over 30 destinati a lasciare l’Inter

L’Inter ha intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025 di cinque giocatori che hanno un’età superiore ai 30 anni. In difesa addio in vista per i centrali de Vrij e Acerbi. In dubbio la permanenza di Mattia Darmian. Quasi certa la partenza di Arnautovic e Correa, seconde linee che non stanno convincendo Inzaghi.

Anche il portiere svizzero Sommer potrebbe salutare, anche se il club ha un’opzione per allungare il rapporto fino al 2026. Da valutare anche la situazione di Mkhitaryan, per cui esiste la possibilità di terminare in anticipo il biennale sottoscritto a dicembre. Questo inizio di stagione è stato al di sotto degli elevati standard a cui il georgiano ha abituato i tifosi e il rendimento dei prossimi mesi sarà decisivo per decidere di continuare o meno con lui in mezzo al campo.