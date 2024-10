Dirigenza in Arabia Saudita: si vende | L’Inter chiude la trattativa, è ufficiale

La dirigenza dell’Inter ha trovato l’accordo con il Paese saudita per la vendita, la trattativa è conclusa, nuovi introiti per i nerazzurri

L’Inter ha bisogno di nuove entrate per poter modificare la propria rosa e perseguire la volontà della nuova proprietà americana di un ringiovanimento progressivo. Arrivare più avanti possibile in Champions League è una priorità anche dal punto di vista finanziario e l’inizio dei nerazzurri è stato incoraggiante, con quattro punti e zero reti subite nelle prime due partite.

Beppe Marotta ha lavorato per dare vita a un organico più ampio che consenta a mister Inzaghi di poter effettuare un costante turnover senza perdere freschezza e tecnica in campo, provando a non perdere punti preziosi in campionato.

Quest’estate sono state respinte tutte le offerte pervenute per i top player della squadra, con l’undici titolare che è rimasto invariato. Una scelta ponderata che ha l’intento di dare continuità di risultati e fiducia a dei giocatori che hanno regalato al club lo Scudetto numero 20.

Il modus operandi potrebbe cambiare presto, con qualche sacrificio di lusso che consentirebbe di avere i milioni necessari per trovare un sostituto di livello e tenere in attivo il bilancio.

L’Inter aveva già sondato il terreno lo scorso gennaio per un’operazione in Arabia

L’Inter ha vinto la scorsa Supercoppa Italiana che si è disputata a gennaio in Arabia Saudita, battendo in finale il Napoli. Il supporto dei tifosi ha stupito tutti e ha aiutato la squadra a dare il massimo. Questo sostegno inaspettato ha spinto la dirigenza a meditare un’operazione coraggiosa.

Il numero di tifosi di lingua araba che seguono gli account dell’Inter sui social supera i 5 milioni, fatto che non ha lasciato indifferenti i vertici societari nerazzurri.

L’Inter ha trovato l’accordo, la trattativa con l’Arabia è stata definita

Per questo motivo l’Inter ha chiesto e ottenuto una licenza da parte del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita. Erano presenti a questo storico incontro il vice-presidente Javier Zanetti e l’amministratore delegato Alessandro Antonello, insieme alla delegazione del regno.

ASharqBusiness riporta la notizia: l’Inter è la prima società europea a investire a Riyad, gettando le basi per estendere il proprio marchio nel Medio Oriente. Un accordo che si prospetta molto fruttuoso e che consentirà nuovi introiti funzionali a mantenere alto il tasso tecnico della squadra. L’obiettivo di confermarsi ai vertici in Italia e in campo internazionale, in questo modo, sarà più semplice da raggiungere.