Blitz di Giuntoli: il nerazzurro vola a Torino | Marotta tradito dal calciatore

Marotta non chiude in tempo la trattativa, Giuntoli ne approfitta e si insidia: Inter e Juventus si scontrano anche extra campo

L’Inter e la Juventus sono già a lavoro per il mercato della prossima stagione. Due delle squadre migliori del campionato che non si accontentano del loro stato attuale, ma puntano sempre a migliorarsi con l’obiettivo di essere più competitivi in vista delle tante sfide da affrontare.

La dirigenza nerazzurra guidata da Giuseppe Marotta ha il compito di rafforzare una squadra già esperta e consolidata mentre quella bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli vuole migliorare una rosa che nell’ultimo calciomercato è stata totalmente stravolta e riportarla sul tetto d’Italia e d’Europa.

Entrambe le rose hanno in comune lo stesso obiettivo: vincere il campionato. Attualmente sono classificate rispettivamente seconde e terze, a soli –2 dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte, che però ha il vantaggio di disputare un’unica partita a settimana.

Il Biscione e la Vecchia Signora sono invece impegnate in settimana nei match di Champions League. Un sogno di entrambe ripotare la Coppa dalle grandi orecchie in Italia, sono sulla buona strada per qualificarsi alle fasi finali, ma per il quale attualmente è troppo presto far pronostici.

Svolta nella trattativa

Si dovrà attendere il finale di stagione per vedere chi la spunterà in campo ma il duro confronto tra Inter e Juventus è presente anche fuori dal rettangolo di gioco, con Marotta e Giuntoli che stanno facendo di tutto per far approdare il giocatore nella propria società.

Il profilo individuato darebbe l’opportunità di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti in campo e di far ruotare le gerarchie, ma mentre prima sembrava esser vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra, ad oggi sembra diretto verso Torino.

Sostituto ideale

Si tratta di Jonathan Tah, difensore di nazionalità tedesca che milita attualmente nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ha già comunicato ai campioni in carica della Bundesliga che non rinnoverà il suo contratto, con l’Inter che già sognava il colpo a parametro zero ma che non ha fatta i conti con la concorrenza.

La Juventus ha visto nel classe 1996 il sostituto ideale di Bremer, che ha prematuramente terminato la stagione a causa della rottura del legamento crociato rimediata nel match di Champions League in casa del Lipsia ed ha intenzione di acquistarlo già a gennaio. Il Bayer non ha intenzione di regalare il cartellino, dunque servirebbe un’offerta di circa 10 milioni di euro alla società tedesca e di oltre 4 milioni di ingaggio al calciatore, cifre che la Juventus potrebbe essere intenzionata a spendere per risolvere il problema in difesa e soffiarlo ai rivali di sempre.