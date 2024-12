Riecco Ciccio Caputo: finalmente in una big, “Esordio in Champions League” | Scelta disperata del club

Francesco Caputo ritorna finalmente a giocare, esordio in Champions League per ‘Ciccio’: scelta disperata del club

Di appendere le scarpette al chiodo non ne ha alcuna intenzione. Il suo obiettivo, infatti, è quello di continuare a giocare, divertirsi e soprattutto segnare. Proprio come ha fatto fino a pochi mesi fa con la maglia dell’Empoli.

Poi la risoluzione del contratto (a sorpresa) con gli azzurri ed ora Francesco Caputo, anche se per tutti ‘Ciccio‘, è pronto a ritornare in pista. Lo ha ribadito nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb“.

Le offerte, in quest’ultimo periodo, sono arrivate eccome per il nativo di Altamura. Anche se non le ha prese del tutto in considerazione. Molto probabilmente perché il suo obiettivo è quello di continuare a giocare ad alti livelli.

Anche se, allo stesso tempo, ci ha tenuto a precisare che aspetterà fino al mese di gennaio. Poi inizierà a fare le sue prime valutazioni. Nel caso in cui non dovessero fuoriuscire altre novità farà altre valutazioni del caso.

‘Cicci0’ Caputo è pronto a ritornare in pista: “Mai dire mai…”

In questo momento della sua vita, da calciatore professionista svincolato, afferma di essere sereno e di stare benissimo. Ovviamente non può non aver accusato il “colpo” dal ritrovarsi ad allenarsi con l’intero gruppo squadra fino ad arrivare a farlo con un preparatore atletico di fiducia. Fisicamente afferma di stare molto bene e che, per ritrovare la migliore forma, non dovrà metterci molto tempo.

In questo periodo si erano ipotizzate molte soluzioni, in particolar modo dalla Serie B (Bari e Palermo in primis), ma non sono state prese del tutto in seria considerazione. Queste sono alcune delle sue parole rilasciate nel corso dell’intervista: “Presto in campo? Nella vita mai dire mai. Io nel frattempo continuo ad allenarmi, anche se mi sarebbe piaciuto chiudere in un altro modo“.

Caputo in Champions League? Un sogno difficile da realizzare, ma…

Proprio negli ultimi giorni il nome di ‘Ciccio’ Caputo è stato fatto da Riccardo Trevisani. Il noto giornalista e commentatore sportivo ‘Mediaset’, quando si parlava della Juventus, aveva rivelato che anche uno come lui sarebbe stato l’ideale per sostituire Dusan Vlahovic rispetto a Timothy Weah che sta agendo come “falso nueve”.

Difficile, se non impossibile, un suo approdo in Champions League. Molto più percorribile, invece, la strada che potrebbe portarlo ancora in Serie A, ma con un team che lotta per non retrocedere. Altrimenti c’è sempre l’ipotesi cadetteria. La cosa certa è che l’ultima parola non può che spettare a lui.