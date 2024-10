Inter-Juventus: come ci arrivano i nerazzurri dopo la Champions (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

Inter e Juventus si sfidano nel big match della 9^ giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono continuare la loro rincorsa sul Napoli, distante di soli 2 punti, e staccare i bianconeri in classifica. Ecco come si presenta la squadra di Simone Inzaghi all’appuntamento più atteso del fine settimana.

Inter-Juventus, come ci arrivano i nerazzurri dopo la Champions

La settimana di Champions League è stata clemente con i nerazzurri che sono riusciti a imporsi per 1-0 sullo Young Boys. Una partita complicata che l’Inter è riuscita a sbloccare solamente al 93′ grazie alla rete di Thuram, entrato a gara in corso.

Per il morale è stata una settimana utilissima: prima la vittoria sulla Roma, poi quella sul club svizzero e ora a San Siro arriva la Juventus. I bianconeri non sono sembrati per niente lucidi contro lo Stoccarda e la squadra di Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di approfittarne.

Il tecnico piacentino non recupera sicuramente Acerbi e Buchanan e con grande probabilità nemmeno Calhanoglu. Di conseguenza, l’emergenza non è ancora superata. A loro si è aggiunto anche l’infortunio di Carlos Augusto, le cui condizioni sono da valutare ma che difficilmente scenderà in campo.

Nonostante questo, viste le ultime prestazioni, l’Inter sembra partire con i favori del pronostico e cercherà di portare a casa un risultato fondamentale nel derby d’Italia, anche perché gli assenti saranno tanti anche per la compagine di Thiago Motta.

News Inter, Inzaghi schiera i titolari

Dopo il turnover ragionato attuato contro lo Young Boys, che alla fine ha prodotto i risultati sperati, Simone Inzaghi si presenterà al big match contro la Juventus con la formazione migliore a sua disposizione. Nessun turnover, dunque, com’è lecito aspettarsi in appuntamenti come questo.

In avanti torna la coppia formata da Lautaro e Thuram, mentre dietro Bastoni ritroverà la titolarità. Dimarco scenderà in campo dal primo minuto sulla sinistra mentre a destra rimane il ballottaggio tra Darmian e Dumfries. In mezzo le scelte sono quasi obbligate, Barella, Mkhitaryan, Frattesi e Zielinski si contenderanno tre posizioni.