Infortunio per Carlos Augusto: KO con lo Young Boys

Serata complicata per l’Inter, impegnata contro lo Young Boys nel match valido per la terza giornata di Champions League. Continua l’emergenza infortuni per i nerazzurri, che perdono anche Carlos Augusto.

Una partita tutt’altro che semplice per l’Inter, che sta faticando e non poco a Berna contro lo Young Boys. Nerazzurri in difficoltà nel gioco e nel ritmo e che soprattutto nel primo creano pochissimo, ma ad allarmare Simone Inzaghi è un ulteriore guaio fisico nel giro di pochi giorni alla sua rosa.

Inter, Carlos Augusto si fa male con lo Young Boys: problema ai flessori della coscia sinistra per il brasiliano. Out per la Juve

La sfida contro la formazione svizzera si è poi ulteriormente complicata per l’infortunio occorso a Carlos Augusto, con il terzino sinistro brasliano partito titolare nella sfida di questa sera. Problema muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’ex Monza, che si accascia a terra piuttosto dolorante e che viene costretto al cambio immediato per Federico Dimarco.

Un’altra defezione per l’Inter, che presumibilmente non avrà a disposizione Carlos Augusto per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. Nei prossimi giorni saranno svolti gli esami medici per capire al meglio l’entità del problema.