Young Boys-Inter 0-1, Thuram al fotofinish regala i 3 punti

L’Inter batte 0-1 lo Young Boys al Wanfdord Stadion di Berna nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Vittoria soffertissima e pesantissima dei nerazzurri, che vanno incontro ad una partita estremamente complicata e di difficoltà. A inizio ripresa Arnautovic sbaglia un rigore, gli svizzeri colpiscono un palo all’ora di gioco e in pieno recupero al 93′ la zampata di Thuram vale la vittoria che porta l’Inter a quota 7 nella classifica generale.

Doveva essere sulla carta una partita facile contro una formazione tecnicamente abbordabile. Invece lo Young Boys si è rivelato una formazione ostica e che ha saputo mettere in grandissima difficoltà e apprensione un’Inter tutt’altro che brillante, e condizionata da infortuni e turnover. Una serata complicata risolta da un gol da bomber vero del solito Thuram.

Young Boys-Inter 0-1, si fa festa con Thuram al 93, ma che fatica! Nerazzurri appannati. Arnautovic disastro e sbaglia un rigore. Si fa male Carlos Augusto

Partenza calma dell’Inter al Waldorf Stadion di Berna, con i nerazzurri che nei primi minuti di gioco faticano a creare azioni pericolose contro lo Young Boys. Formazione svizzera piuttosto coraggiosa che prova ad aggredire la squadra di Inzaghi in zona offensiva. Pur senza impensierire Sommer con tiri in porta, è lo Young Boys ad essere più pericoloso con alcuni tentativi dalla distanza. Inter un po’imballata e che fatica ad avere idee offensive importanti per far male alla squadra elvetica. Minuto 22 Young Boys vicino al vantaggio: cross pericoloso dalla destra e colpo di testa a botta sicura di Virginius, salvato in corner da Pavard con un intervento in spaccata.

Inter che fa davvero molta fatica soprattutto a centrocampo, dove Barella non riesce nel ruolo da regista a dare ritmo e ordine alla manovra. Molto deludente poi la coppia d’attacco Taremi-Arnautovic, mai davvero in partita. Di contro lo Young Boys ci mette intensità e velocità e mette pressione alla formazione di Inzaghi. Minuto 25 ancora Young Boys con un altro colpo di testa. Lakomy impatta, Sommer è attento e respinge. Alla mezzora squillo dell’Inter. Azione centrale dell’Inter con Taremi che di tacco combina con Bisseck lanciato in area contro il portiere. Tiro di prima intenzione del difensore tedesco che però si fa bloccare da von Ballmoos. Inter che prova a scuotersi e al 34′ spaventa lo Young Boys con un colpo di testa di Dumfries, alto sopra la traversa. Dopo un minuto di recupero si chiude sullo 0-0 un primo tempo molto complicato per l’Inter.

Tanta sofferenza e poco gioco. Ma la zampata di Thuram vale 3 punti pesantissimi.

Subito colpo di scena all’inizio del secondo tempo con Dumfries che guadagna un calcio di rigore per un fallo subito da Hadjam. Dal dischetto va Marko Arnautovic che però fallisce dagli 11 metri, facendosi ipnotizzare da von Ballmoos. Sul tap-in poi Dumfries non riesce a ribattere in rete. Episodio negativo per l’Inter, che al 52′ della ripresa perde per infortunio Carlos Augusto per un problema ai flessori della coscia sinistra. Dentro Dimarco al suo posto. Match complicatissimo per l’Inter, che all’ora di gioco rischia con il palo colpito da Monteiro con un destro dal limite che spaventa Sommer. Inzaghi prova la scossa con gli ingressi di Lautaro Martinez e Zielinski per Arnautovic e Mkhitaryan.

Ad un quarto d’ora dalla fine Inzaghi mette dentro anche Thruram e Bastoni per un deludente Taremi e Pavard. In pieno recupero Zielinski ha la palla della vittoria, ma la mezzala polacca spara incredibilmente alto nell’area piccola. Sembra finita, ma al minuto 93 Thuram trova la zampata vincente. Combinazione Lautaro-Dimarco sulla fascia sinistra, cross dentro dell’esterno e tap-in in anticipo dell’attaccante francese che regala un soffertissimo 1-0 ai nerazzurri.