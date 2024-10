Young Boys-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Young Boys-Inter, match in programma questa sera alle 21:00 al Walkdorf Stadion di Berna e valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Joel Magnin e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per Young Boys-Inter, con i nerazzurri attesi al loro terzo impegno nel nuovo format della Champions League. Dopo il prestigioso pareggio per 0-0 contro il Manchester City e la convincente vittoria contro la Stella Rossa per 4-0, gli uomini di Inzaghi vogliono incrementare i punti nella classifica generale, senza però sottovalutare un avversario abbordabile solo sulla carta.

Young Boys-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma il turnover. Bisseck in difesa, fasce ad Augusto e Dumfries. In attacco Taremi e Arnautovic

Tra emergenza infortuni (assenti Buchanan, Asllani, Acerbi e Calhanoglu) e necessità di turnover in vista della Juventus, Simone Inzaghi ridisegna la sua Inter con ben sette cabi rispetto alla vittoria contro la Roma in campionato di domenica. Confermate le indiscrezioni della vigilia con Sommer in porta, difesa con Bisseck al posto di Bastoni, de Vrij al posto dell’infortunato Acerbi e Pavard. A centrocampo Carlos Augusto e Dumfries prendono il posto di Dimarco e Darmian, mentre a centrocampo straordinari per il trio composto da Frattesi (subentrato con la Roma al posto di Calhanoglu nei primi minuti), Barella e Mkhitaryan. In attacco spazio alla coppia II con Taremi e Arnautovic al posto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Gli svizzeri dello Young Boys rispondono con un 4-2-3-1 con Von Ballmoos in porta, difesa con Hadjam, Benito, Lauper e Blum. In mediana Ugrinic e Lakomy. Sulla trequarti Monteiro, Imeri e Virginius a suppporto dell’unica punta Gamvoula.

Le formazioni ufficiali

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Balmoos, Hadjam, Benito, Lauper, Blum, Ugrinic, Lakomy, Monteiro, Imeri, Virginius, Gamvoula.

INTER (3-5-2) Sommer, Bisseck, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dumfries, Taremi, Arnautovic.