Young Boys-Inter, le ultime di formazione: cambio in difesa

Domani sera alle 21:00 al Wamkdorf Stadion di Berna l’Inter affronta lo Young Boys nel match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri cercano il terzo risultato utile consecutivo in Europa dopo il pari contro il Manchester City e la vittoria con la Stella Rossa.

Archiviare la vittoria contro la Roma e non pensare alla partita contro la Juventus. Questo l’obiettivo dell’Inter, che domani sera contro gli svizzeri dello Young Boys può regalarsi una notte Champions importante e salire a 7 punti nella classifica generale della nuova massima competizione europea.

Young Boys-Inter, le ultimissime sulla formazione nerazzurra: Riposa anche Bastoni. Turnover sulle fasce e in attacco. Davanti Taremi-Arnautovic

Una partita dove l’Inter pare favorita nel pronostico sulla carta, ma che non va sottovalutata per non compromettere il percorso europeo. Importante fare bottino pieno contro lo Young Boys, per arrivare con un tesoretto di punti discreto prima del trittico di sfide contro Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen che molto diranno del destino Champions dell’Inter.

Emergenza infortuni in casa Inter, che contro lo Young Boys oltre ai due fuori lista Tomas Palacios e Joaquin Correa deve fare a meno di Francesco Acerbi, Kristjan Asllani, Tajon Buchanan e Hakan Calhanoglu. Nello specifico il difensore italiano e il centrocampista turco hanno dovuto dare forfait dopo i guai muscolari occorsi nella partita contro la Roma, e che hanno messo in preoccupazione Inzaghi suoprattutto per le scelte a centrocampo.

La probabile formazione. Pavard supera Bastoni e Bisseck si sposta a sinistra

Aldilà delle defezioni importanti però contro la formazione svizzera si vedrà una sorta di Inter B, con molti titolari che verranno tenuti a riposo (almeno dall’inizio) in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. Sarà 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck che prenderà il posto di Bastoni sul centrosinistra assieme a de Vrij e a Pavard. Sugli esterni spazio a Carlos Augusto e Dumfries al posto di Dimarco e Darmian, mentre in mediana scelte obbligate con Frattesi, Barella (in vantaggio su Zielinski) e Mkhitaryan. In attacco panchina per la Thu-La e spazio dal primo minuto per Taremi e Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dumfries, Taremi, Arnautovic.